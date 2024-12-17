HPE створює суперкомп'ютер наступного покоління для Центру імені Лейбніца

17 декабря 2024 г., 11:45

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Суперкомп'ютерний центр імені Лейбніца (LRZ) Баварської академії наук і гуманітарних наук замовив компанії Hewlett Packard Enterprise створення свого наступного високопродуктивного комп'ютера під назвою Blue Lion. З 2027 року Blue Lion буде підтримувати передові дослідження в Баварії і, як система Центру суперкомп'ютерів Гаусса (GCS), використовуватиметься для національних наукових проєктів. Контракти були підписані 13 грудня 2024 року. Загальні витрати в розмірі 250 млн євро розділять між собою Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень (BMBF) і Міністерство науки та мистецтв землі Баварія (StMWK).



Архітектура нового високопродуктивного комп'ютера призначена для виконання та комбінування класичних робочих процесів моделювання та симуляції з методами штучного інтелекту (AI). Дедалі більше дослідників під час моделювання потоків, турбулентності або кліматичних явищ покладаються на сурогатні моделі, для яких класичні імітаційні розрахунки поєднуються з розпізнаванням образів або статистичним аналізом даних. Це дає їм змогу розраховувати більше сценаріїв за менший час або розширювати моделі внаслідок складніших розрахунків.



Для підтримки цих робочих процесів Blue Lion використовує технологію HPE Cray з прискорювачами та процесорами нового покоління від NVIDIA. Система також забезпечує швидку передачу даних між обчислювальними блоками і системами зберігання Blue Lion за допомогою HPE Slingshot - високопродуктивного міжз'єднання зі швидкістю 400 Гбіт/с, що дає змогу масштабувати завдання по всій системі. LRZ також отримає спеціалізовані можливості управління системою за допомогою HPE Performance Cluster Management, програмного інструменту управління, який дасть змогу LRZ ефективно контролювати та управляти величезними масштабами суперкомп'ютера. Завдяки новітнім передовим технологіям Blue Lion збільшує продуктивність і масштабування, забезпечуючи приблизно в 30 разів більшу обчислювальну потужність порівняно з SuperMUC-NG, нинішнім високопродуктивним комп'ютером LRZ.



Взаємодія прискорювачів GPU і ядер CPU в таких високопродуктивних комп'ютерах, як Blue Lion, вимагає нового підходу до програмування ПЗ і алгоритмів. Цьому сприяє середовище програмування HPE Cray, яке допомагає перенести науковий код на нову систему. Щоб користувачі могли ефективно використовувати прискорене обладнання суперкомп'ютера, LRZ і HPE проводитимуть семінари та курси, починаючи з 2025 року, допомагаючи дослідникам оптимізувати та переносити свої додатки. Крім того, LRZ планує тісно співпрацювати з європейською командою Hewlett Packard Labs, а до моменту введення Blue Lion в експлуатацію LRZ збільшить свою службу підтримки на 50%.



У майбутньому в Twin Cube LRZ стане набагато тихіше: у Blue Lion буде використовуватися 100% пряме рідинне охолодження, за якого тепла вода температурою 40°C проходить через стійки по мідних трубах. Система водяного охолодження дає змогу повторно використовувати відпрацьоване тепло системи - LRZ уже використовує відпрацьоване тепло суперкомп'ютера для опалення своїх офісів, а в майбутньому може постачати його й іншим організаціям по сусідству. Пряме рідинне охолодження знижує експлуатаційні витрати та викиди вуглекислого газу. Крім того, Blue Lion займає менше місця, оскільки серверні шафи можуть бути упаковані набагато щільніше.



«Придбання нового суперкомп'ютера вимагає роботи, але це неймовірно захопливо. Ми вже можемо зазирнути в майбутнє суперкомп'ютерів. Це посилює передчуття і ще більше хвилювання з приводу того, як наукова спільнота використовуватиме цю систему для ще більшого прогресу в нових галузях знань. Зрештою, річ не у тому, щоб мати найшвидший суперкомп'ютер, а в тому, щоб забезпечити найкращу підтримку передовим дослідженням за допомогою нашої високопродуктивної інфраструктури», - зазначив професор Дітер Кранцльмюллер (Dieter Kranzlmüller), керівник Суперкомп'ютерного центру Лейбніца.



«Суперкомп'ютери відіграють ключову роль для прогресу в науці та суспільстві, а також для національної конкурентоспроможності. Blue Lion від LRZ - це ще один великий крок до зміцнення позицій Німеччини як провідного регіону в галузі суперкомп'ютерів та інновацій у сфері штучного інтелекту. Blue Lion значно розширить обчислювальні можливості LRZ, а також посяде передові позиції завдяки технологіям наступного покоління, які зададуть нові стандарти для майбутнього суперкомп'ютерів», - наголосив Гайко Меєр (Heiko Meyer), виконавчий віцепрезидент і директор з продажу Hewlett Packard Enterprise.

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