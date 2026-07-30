Innoware допомогла будівельній Eurocon Ukraine перейти з 1С на Dynamics 365

30 июля 2026 г., 14:35

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Eurocon Ukraine є дочірньою українською компанією міжнародного будівельного концерну Nordecon, який працює практично в усіх сегментах будівельного ринку та є одним з найбільших будівельних структур Естонії з більш ніж 26-річним досвідом роботи в Естонії, Литві, Латвії, Фінляндії, Німеччині та Україні.

Роботу на українському ринку Eurocon розпочала у 2003 році та має у своєму портфоліо понад 90 завершених проєктів, серед яких виробничі об'єкти, логістичні комплекси, торгово-розважальні центри, житлові комплекси, готелі й бізнес-центри.

У зв’язку з активним розвитком бізнесу Eurocon потребувала впровадження нової ERP системи з розширеною функціональністю та можливістю інтеграції з сучасними спеціалізованими рішеннями для будівельної галузі. З огляду на фінансові, безпекові та репутаційні ризики керівництвом компанії було ініційовано проєкт переходу з російської підсанкційної облікової системи 1С на Microsoft Dynamics 365 Business Central, яку материнська компанія Nordecon використовує вже понад 10 років.

За результатами детального аналізу ринку, керівництво Nordecon обрало партнером з впровадження компанію Innoware – сертифікованого партнера Microsoft, який повністю відповідав всім вимогам і має у своєму портфоліо більш як 500 успішно реалізованих проєктів впровадження ERP, CRM і HR рішень Microsoft у компаніях із різних галузей бізнесу, в Україні та світі.

Впровадження ERP системи Microsoft Dynamics 365 Business Central в Eurocon розпочалося із формування та узгодження обсягу проєкту. Наступним етапом стало перенесення в систему галузевих модифікацій, розроблених для материнської компанії Nordecon, а також виконання кастомізацій, необхідних для Eurocon.

Паралельно команда впровадження зі сторони Eurocon підготувала дані для міграції з 1С в Microsoft Dynamics 365 Business Central. За потреби їх доповнювали додатковою інформацією.

Останнім етапом проєкту стало проходження додаткового навчання і виконання тестування системи кінцевими користувачами.

Активна фаза проєкту впровадження Microsoft Dynamics 365 Business Central тривала шість місяців.

Наразі, Innoware продовжує співпрацю з Eurocon Ukraine, надаючи послуги з підтримки впровадженого рішення.

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