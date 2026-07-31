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Україна підвищує реалістичність військових ігор НАТО щодо дронів та РЕБ

31 июля 2026 г., 8:15
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Українські військові продовжують зміцнювати своє партнерство з НАТО, організовуючи та проводячи спільні військові ігри та навчання.
 
Цього місяця Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) став співорганізатором військової гри Vistula Vanguard 26. Це перша версія проєкту військових ігор, яка була організована спільно з Навчальним центром об'єднаних сил НАТО.
 
Військова гра VIVA26 фокусувалась на оцінці розвитку військових дій та базувалася на реальних даних з поля бою. Завдяки цьому проект підвищує реалістичність майбутніх військових навчань Альянсу.
 
Реалістичність військової гри забезпечили українські військові з бойовим досвідом. Їх сфера відповідальності і експертиза, яку вони надали під час навчань, - це:
 
робота з БпЛА;
радіоелектронна боротьба;
розвідка;
інженерна підготовка.
 
Як заявили в Міноборони, українські військові поділились найновішими висновками з поля бою в Україні, що дозволило учасникам розглянути та протестувати процедури та сценарії дій НАТО на предмет реальних загроз.
 
Vistula Vanguard є частиною серії військових ігор, розроблених для підтримки та вдосконалення командно-штабних навчань НАТО, таких як LOYAL LEDA та LOYAL DOLOS.
 

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