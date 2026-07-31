Apple перевищила прогнози з виторгу у ІІІ кв. завдяки стрибку продажів iPhone та Mac

31 июля 2026 г., 9:35

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Apple оприлюднила фінансові результати за третій квартал 2026 фінансового року, що завершився 27 червня.





Сукупний виторг компанії зріс на 16,4% у річному обчисленні й досяг 109,42 млрд дол., перевищивши оцінки аналітиків у 108,65 млрд дол.





Чистий прибуток на акцію склав 2,02 дол., з яких 0,11 дол. припали на повернення митних тарифів від уряду США. Попри сильний квартальний результат, акції компанії знизилися на 6% на позабіржових торгах до 331,60 дол. за цінний папір, через що ринкова капіталізація Apple знизилася до 4,88 трлн дол. Причиною падіння став консервативний прогноз щодо зростання виторгу у четвертому кварталі на рівні 9–11% проти очікуваних ринком 12%.





Головним рушієм квартальних результатів став рекордний для третього кварталу стрибок продажів iPhone на 21,7% - до 54,25 млрд дол., що перевищило прогнози у 53,86 млрд дол.





Виторг від ПК Mac підскочив на 28,7% і склав 10,35 млрд дол. завдяки високому попиту на моделі MacBook Neo та MacBook Pro.





Водночас напрям сервісів (App Store, iCloud, Apple Music) зріс на 12,1% до 30,74 млрд дол., дещо не досягши очікуваних 31,22 млрд дол. Виторг від носійної електроніки та аксесуарів склав 7,88 млрд дол. (+6,5%), а продажі iPad знизилися на 5,9% - до 6,19 млрд дол. через високу порівняльну базу минулого року.





У Китаї виторг компанії зріс на 22,4% до 18,82 млрд дол., дещо поступаючись прогнозу у 19,67 млрд дол.





Ключовым стримувальним фактором для подальшого розширення бізнесу залишається гострий дефіцит у ланцюгах постачання, зокрема обмежені потужності компанії TSMC із виробництва передових напівпровідникових кристалів та висока вартість чипів пам'яті Micron. Для захисту маржинальності Apple вже підвищила ціни на лінійки Mac та iPad.





«Ми спостерігаємо дуже істотні обмеження в постачанні при обмеженій гнучкості ланцюга постачальників для їх усунення. Корінь проблеми полягає в тому, що ми маємо неймовірно сильний продуктовий цикл, а ланцюг постачання передових мікросхем фундаментально не має достатньої гнучкості для задоволення такого високого попиту», — зазначив голова та виконавчий директор Apple Тім Кук (Tim Cook).





Фінансові результати Apple підтверджують високу стійкість споживчого попиту на преміальні гаджети компанії, проте демонструють жорстку «стелю» зростання, зумовлену вузькими місцями в напівпровідниковій галузі. Стрімкий сплеск купівельної активності у третьому кварталі значною мірою пояснюється побоюваннями споживачів щодо подальшого підвищення цін на лінійку iPhone восени через подорожчання компонентної бази. Це може призвести до тимчасового перенасичення попиту та подальшого затишшя у традиційно сильному осінньому кварталі.

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