OpenAI знижує ціни на молодші моделі для корпоративних клієнтів на тлі зростання конкуренції

31 июля 2026 г., 10:25

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Як повідомляє Reuters, компанія OpenAI оголосила про суттєве зниження цін на свої базові та середні моделі штучного інтелекту.

Вартість використання молодшої моделі GPT-5.6 Luna знизилася на 80%, а середньої моделі Terra - на 20%. Ціни на флагманську систему Sol залишаються без змін. Таке рішення ухвалено на тлі посилення контролю з боку корпоративних клієнтів за витратами на впровадження AI-технологій та зростання конкуренції з боку доступніших рішень.

Згідно з новими тарифами, вартість вхідного тексту для GPT-5.6 Luna знизилася з 1 дол. до 0,20 дол. за мільйон токенів, а генерація відповіді - з 6 дол. до 1,20 дол. Для моделі Terra ціна вхідних токенів зменшилася з 2,50 дол. до 2 дол., а вихідних - з 15 дол. до 12 дол. за мільйон. Це робить пропозицію OpenAI вигіднішою порівняно з конкуруючою моделлю Claude Sonnet 4.6 від Anthropic, де вартість становить 3 дол. за вхідні та 15 дол. за вихідні токени. У компанії зазначили, що оптимізація тарифів стала можливою завдяки підвищенню внутрішньої ефективності архітектури GPT-5.6.

Крок OpenAI спрямований на утримання корпоративної аудиторії в умовах активного виходу на ринок дешевших відкритих моделей, зокрема китайської розробки GLM-5.2 від Z.ai. Попри загальне зниження вартості окремих токенів за останній рік, підсумкові витрати підприємств зростають через перехід розробників від фіксованих підписок до оплати за обсяг використаних ресурсів. У компанії наголошують, що оновлені молодші моделі здатні виконувати завдання, які раніше вимагали залучення найпотужніших систем, що дасть змогу бізнесу оптимізувати власні кошториси.

«Зниження цін стало можливим завдяки підвищенню ефективності моделі GPT-5.6, включно з її здатністю вдосконалювати код та оптимізувати продуктивність у процесі внутрішньої розробки», — зазначили у пресслужбі OpenAI.

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