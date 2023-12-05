Українські школи отримають 1600 Wi-Fi-роутерів та 1000 вебкамер Cisco

5 декабря 2023 г., 14:35

0

Tweet

Україна за сприяння USAID отримала нову партію техніки від Cisco для підключення інтернету в укриттях та облаштування кабінетів інформатики в школах. Загалом у межах проєкту «Цифрові школи» до закладів освіти передадуть 1600 Wi-Fi-роутерів та 1000 вебкамер. Найближчим часом їх отримають школи у 23 областях України. Роутери встановлять в укриттях, щоб освітній процес тривав навіть під час тривог. А вебкамери під'єднають до шкільних комп’ютерів для проведення онлайн-занять.

Найближчим часом розподіл гаджетів по школах та регіонах можна буде побачити на публічному дашборді. Це дасть змогу мінімізувати корупційні ризики й зробити процес передачі техніки максимально прозорим.

Нагадаємо, у червні «Міністерство цифрової трансформації» та Cisco уклали меморандум про співпрацю у сфері інновацій та цифровізації. Завдяки цьому Україна змогла долучитися до програми Cisco Country Digital Acceleration. Вона працює в майже 50 країнах світу з метою прискорити цифровізацію, створення нових робочих місць та ріст ВВП. А також сприяти активному використанню інновацій у державному та приватних секторах.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків