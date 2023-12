IBM представила квантовий 133-кубітний процесор Heron нового покоління

5 декабря 2023 г., 15:45

Корпорація IBM оголосила про випуск свого новітнього квантового процесора Heron, що володіє обчислювальною потужністю в 133 кубіти, який стане основою для нової лінійки процесорів, здатних забезпечити практичну користь для науки та досліджень.



Разом із новим процесором IBM представила Quantum System Two, перший модульний квантовий комп'ютер на базі Heron, під час Quantum Summit 2023, щорічної конференції компанії з квантових обчислень.



Технологічний гігант також анонсував Condor, процесор на 1121 кубіт, який є частиною довгострокових досліджень IBM з розробки великомасштабних квантових обчислень. На пресбрифінгу Маттіас Стефан, головний квантовий архітектор і науковий співробітник IBM, заявив, що пристрій має на 50% більшу щільність кубітів і понад 2 км гнучких кабелів. За його словами, зусилля зі створення пристрою "відкрили дорогу до масштабування".



Хоча процесор має величезну кількість кубітів, Маттіас Стефан сказав, що його продуктивність можна порівняти з 433-кубітним пристроєм Osprey, який дебютував у 2022 році. Це пояснюється тим, що просте укладання кубітів не робить процесор швидшим або потужнішим, необхідні архітектурні зміни. За словами експерта, те, що IBM дізналася від Condor і попереднього квантового процесора Eagle, проклало шлях до прориву в настроюваній архітектурі процесора Heron.



"Heron - це наш найпродуктивніший квантовий процесор нині з п'ятикратним поліпшенням у зниженні помилок порівняно з нашим флагманським пристроєм Eagle", - говорить Стефан. "Цей процесор створювався чотири роки. Він був розроблений для модульності та масштабування".



Нагадаємо, 2021 року IBM презентувала квантовий процесор Eagle, що містить 127 кубітів, який став першим процесором із числом кубітів понад 100. Раніше цього року компанія продемонструвала, що квантові процесори можуть слугувати основою для створення інструментів як практичних платформ для наукових досліджень, що дають змогу розв'язувати завдання в галузі хімії, фізики та матеріалознавства, що виходять за рамки грубого класичного моделювання квантової механіки. Це відкрило перед дослідниками безліч нових варіантів використання.



Після цієї демонстрації дослідники та вчені з багатьох організацій, включно з Міністерством енергетики США, Токійським університетом, Q-CTRL і Кельнським університетом, розширили використання квантових обчислень для розв'язання більших і складніших реальних завдань, як-от відкриття ліків і матеріалознавство.



"Ми впевнено вступаємо в епоху, коли квантові комп'ютери використовують як інструмент для дослідження нових рубежів науки", - сказав Даріо Гіл, старший віцепрезидент і директор із досліджень IBM. "У міру того, як ми продовжуємо вдосконалювати способи масштабування квантових систем і забезпечувати їхню цінність за допомогою модульних архітектур, ми будемо й надалі підвищувати якість стека квантових технологій, використовуваних у комунальному господарстві".



IBM Quantum System Two стане основою для системної архітектури квантових обчислень IBM наступного покоління на базі трьох квантових процесорів Heron. Як єдине ціле, вона поєднує в собі масштабовану інфраструктуру кріогенного охолодження і класичні сервери з модульною електронікою управління кубітами. У результаті система зможе розширюватися відповідно до майбутніх потреб, і IBM планує використовувати її для розміщення майбутніх поколінь квантових процесорів.



Перша квантова система Quantum System Two розміщена на об'єкті в Йорктаун-Хайтс, штат Нью-Йорк.



Щоб допомогти розробникам у використанні квантових обчислень, IBM оголосила, що Qiskit вийде у версії 1.0 у лютому. Qiskit - це інструментарій для розробки квантового програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом, який містить інструменти для написання квантових програм і роботи з ними на квантовій платформі IBM або симуляторі.



Прагнучи полегшити розробникам та інженерам роботу з квантовими обчисленнями, IBM анонсувала Qiskit Patterns - спосіб, що дозволяє розробникам квантових програм легко створювати код. Це набір інструментів, який дасть їм змогу складати карти класичних задач, оптимізувати квантові схеми за допомогою Qiskit Runtime і потім обробляти результати.



"За допомогою Qiskit Patterns і Quantum Serverless ви можете створювати, розгортати, запускати та в майбутньому ділитися з іншими користувачами", - сказав Джей Гамбетта, віцепрезидент IBM Quantum.



Крім того, під час демонстрації Гамбетта розповів, що розробники квантових технологій зможуть використовувати генеративний штучний інтелект на базі Watson X для створення квантових схем. Використовуючи цей інструмент, користувачеві достатньо написати опис квантової задачі, яку він хоче вирішити, і модель під назвою Granite, навчена на даних Qiskit, зробить за нього всю роботу.

