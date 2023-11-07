Українські провайдери можуть отримати до 10 тис. євро на відновлення інтернету на деокупованих територіях

7 ноября 2023 г., 13:35

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Уряд Німеччини виділив додаткові кошти на підтримку телеком-компаній на деокупованих територіях України в межах програми міжнародної співпраці ReACT4UA/EU4Business. Завдяки цьому 70 українських телеком-компаній можуть отримати гранти до 10 тис. євро на відновлення інтернету на деокупованих територіях.

«Уже 20 місяців росія намагається залишити Україну офлайн. Ворог зруйнував чверть усіх інтернет-мереж, а через значні збитки понад 90 провайдерів перебувають на межі банкрутства», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Грант від німецького уряду можуть отримати телеком-компанії, які працюють у Київській (без м.Київ), Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській та Луганській областях. Кошти можна буде витратити на: обладнання та матеріали; оплату рахунків за електроенергію; орендну плату; виплати, необхідні для утримання мереж; зарплати працівників.

Щоб подати заявку, потрібно до 30 листопада заповнити форму за посиланням.

Безповоротна фінансова допомога (гранти) українським операторам телекомунікаційних послуг на деокупованих територіях надається в межах програми міжнародної співпраці ReACT4UA (Resilience/Recovery Accession – Competitiveness – Trade) / EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП, яку ініціювали Європейський Союз та уряд Німеччини.

Стратегічний виконавець програми – німецька федеральна компанія Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Партнер з виконання – ГО «Офіс ефективного регулювання» (BRDO).

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