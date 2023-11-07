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Чистий дохід «Нової пошти» за дев’ять місяців перевищив 25,7 млрд грн

7 ноября 2023 г., 12:35

«Нова пошта» оприлюднила результати діяльності за 9 місяців. Чистий дохід компанії склав 25,748 млрд грн, операційний прибуток 2,739 млрд грн, чистий прибуток – 3,208 млрд грн. Логістичний оператор доставив 290 млн посилок та вантажів – на 10% більше, ніж за той самий період довоєнного 2021.

В розвиток бізнесу в Україні інвестовано 2,4 млрд грн. Ці кошти пішли на будівництво та автоматизацію сортувальних центрів, розвиток IT-інфраструктури, відкриття нових відділень, у тому числі на прифронтових та деокупованих територіях. За 9 місяців відкрито 1646 нових відділень та 1800 поштоматів. Таким чином, зараз мережа «Нової пошти» налічує майже 11 тис. відділень та 14600 поштоматів.

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