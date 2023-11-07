USAID допоміг посилити кіберзахист інформаційних систем Секретаріату Кабміну

7 ноября 2023 г., 14:25

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Днями відбулася зустріч в рамках співробітництва між «Секретаріатом Кабінету Міністрів України» (СКМУ) та «Агентством Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку» (USAID). Темою обговорення стала передача проєктом USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» обладнання та технічних рішень СКМУ.

В ході зустрічі міністр Кабміну подякував американському народові та USAID за допомогу в модернізації інформаційно-комунікаційних систем СКМУ, яка забезпечила сталу роботу урядового порталу, електронного документообігу, системи відеоконференцзв’язку та порталу електронного урядування.

Реалізація проєкту модернізації інформаційно-комунікаційних систем СКМУ посилила кіберзахист та надала можливість підвищення рівня безпеки та доступності ряду інформаційних ресурсів. Зокрема, підвищено рівень безпеки та контрольованості інформаційної інфраструктури секретаріату за допомогою FUDO PAM. Впроваджено системи двофакторної автентифікації Cisco DUO, що дала змогу працівникам секретаріату отримувати безпечний віддалений доступ до робочих інструментів 24/7 в будь-якій точці світу.

Також встановлено систему Smiddle, що, обмінюючись даними з іншими державними органами про наявні ризики та кібератаки, дає можливість вчасного реагування на кіберзагрози та запобігання інцидентам якнайшвидше, застосовуючи рекомендації по захисту своїх та блокування сторонніх небезпечних ресурсів, тим самим підвищуючи рівень превентивної захищеності тощо.

Насамкінець сторони домовились і надалі поглиблювати співпрацю і наголосили, що це не останній спільний проєкт в системі кібербезпеки критично важливої інфраструктури України.

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