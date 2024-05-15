Google вдосконалює сімейство АІ-моделей Gemini

15 мая 2024 г., 9:25

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Google Cloud офіційно представила на конференції Google I/O 2024 вдосконалено сімейство генеративних моделей штучного інтелекту Gemini.



Gemini 1.5 Flash може швидко підсумовувати розмови, підписувати зображення і відео, а також витягувати дані з великих документів і таблиць.



Презентація відбувається в той час, коли технологічні компанії все більше переорієнтовують свою розробку та впровадження продуктів на генеративний АІ. Це має особливе значення для Google, оскільки нові інструменти дають споживачам більш просунуті та креативні способи доступу до онлайн-інформації порівняно з традиційним веб-пошуком.



Нещодавно Google анонсував покращену модель Gemini 1.5 Pro, яка, за словами компанії, може розібратися в декількох великих документах - загалом 1500 сторінок - або підсумувати 100 електронних листів.



За словами Сіссі Сяо (Sissie Hsiao), віце-президента Google і генерального менеджера з розробки Gemini, модель Gemini 1.5 Pro незабаром зможе обробляти годину відеоконтенту або кодові бази, що містять понад 30 000 рядків.



Google заявляє, що Gemini 1.5 Pro підтримує 35 мов і має вікно на 2 мільйони токенів, яке вимірює контекст і показує, скільки інформації модель може обробити за один раз. За словами керівництва компанії, нова модель покращила локальні міркування, планування та розуміння зображень.



Gemini 1.5 Pro спочатку буде доступна для тестування в Workspace Labs. Доступ до Gemini 1.5 Flash буде і в Vertex AI - платформі машинного навчання Google, яка дозволяє розробникам навчати і розгортати додатки штучного інтелекту.

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