Українська Skiftech виграла контракт Армії США

13 марта 2025 г., 8:15

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Компанія Skiftech повідомила, що виграла контракт Армії США на розробку симуляційного обладнання.

Зазначається, що українську фірму було обрано однією з 10 компаній, які уклали контракт з Армією США на розробку та обслуговування обладнання для симуляції тактичного обучення. Серед законтрактованих компаній Athena Technologies, Cole Engineering Services, Cubic Defense, General Dynamics Mission Systems, Lockheed Martin, Mettle Ops, Ravenswood Solutions, Saab, Skiftech, Vertex Aerospace.

Повідомляється, що мова йде про контракт сумою 921,1 млн дол. на період у 10 років.

«Ця довгострокова програма має на меті вдосконалення та підтримки технологій військової симуляції, забезпечуючи військовослужбовцям доступ до реалістичних та ефективних рішень для тренувань», зазначають у компанії.

Skiftech - український виробник тактичних лазерних тренувальних систем для підготовки бійців. Компанія вже успішно розробляє та впроваджує передові технології у тренувальні системи для тактичної підготовки бійців ЗСУ, Національної Гвардії та інших військових формувань України. Skiftech має повний цикл розробки та виробництва - від корпусів виробів до електронних модулів та необхідного програмне забезпечення. Виробництво відповідає вимогам міжнародного стандарту управління якістю ISO 9001. Розробки Skiftech пройшли військову експертизу та отримали статус Brave 1.

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