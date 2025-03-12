TSMC запропонувала Nvidia, AMD і Broadcom спільно відроджувати фабрики Intel

12 марта 2025 г., 18:07

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Reuters пише, що TSMC запропонувала американським компаніям Nvidia, AMD та Broadcom взяти участь у спільному підприємстві, яке буде керувати заводами Intel згідно з чотирма джерелами, знайомими з цим питанням.

Повідомляється, що тайванський гігант з виробництва мікросхем буде керувати операціями Intel Foundry адаптовані до потреб клієнтів, але йому не належатиме більше 50%.

Qualcomm також була у списках TSMC, згідно з одним з джерел Reuters.

Переговори, які знаходяться на ранній стадії, розпочалися після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до TSMC, провідного світового контрактного виробника мікросхем, з проханням допомогти в оздоровленні проблемної американської компнаії на умовах анонімності, оскільки переговори не є публічними.

За словами джерел, будь-яка остаточна угода, вартість якої неясна, потребуватиме схвалення адміністрації Трампа, яка не хоче, щоб Intel або її виробничий підрозділ повністю належали іноземним компаніям.

На кону майбутнє американського гіганта з виробництва мікросхем, акції якого за останній рік втратили більше половини своєї вартості.

Intel повідомив про чистий збиток за 2024 рік у розмірі 18,8 мільярда доларів, перший з 1986 року.

Акції Intel виросли на 6% на початку торгів в США в середу, в той час як акції Nvidia, AMD, Broadcom і Qualcomm зросли від 1,18% до 6,64%. Акції TSMC закрилися приблизно на 1,8% вище.

Джерела повідомили, що пропозиція TSMC про створення спільного підприємства була зроблена потенційним спонсорам до того, як 3 березня тайванський виробник мікросхем оголосив разом з Трампом, що компанія планує зробити нові інвестиції в розмірі 100 мільярдів доларів в США, які передбачають будівництво п'яти додаткових заводів по виробництву мікросхем в найближчі роки.

За словами трьох джерел, переговори про створення спільного підприємства на базі підрозділу Intel продовжуються, причому TSMC хоче мати в якості партнера не одного розробника мікросхем.

Кілька компаній висловили зацікавленість у придбанні частини Intel, але два з чотирьох джерел повідомили, що американська компанія відхилила переговори про продаж свого підрозділу з розробки мікросхем окремо від виробничого підрозділу.

За словами цих людей і ще одного джерела, Qualcomm вийшла з попередніх переговорів про купівлю всієї або частини Intel.

Члени ради директорів Intel підтримали угоду і провели переговори з TSMC, в той час як деякі керівники виступають категорично проти, за словами двох джерел.

Підрозділ контрактного виробництва Intel був вирішальною частиною зусиль колишнього генерального директора Пета Гелсінгера з порятунку Intel. У грудні Гелсінгера було звільнено за рішенням ради директорів, яка призначила двох тимчасових співголів правління, які законсервували майбутній чіп штучного інтелекту.

Будь-які угоди між історичними суперниками TSMC та Intel зіткнуться з серйозними проблемами, будуть дорогими і трудомісткими. Обидві компанії в даний час використовують на своїх заводах дуже різні процеси, хімікати та інструменти для виробництва мікросхем.

Раніше Intel вже мала виробничі партнерства з тайванською UMC та ізраїльською Tower Semiconductor, що може стати прецедентом для спільної роботи двох компаній, але залишається незрозумілим, як таке партнерство буде працювати щодо комерційної таємниці виробництва.

Тайванський виробник мікросхем хоче, щоб потенційні інвестори в спільне підприємство також були клієнтами Intel, що спеціалізуються на передових технологіях, повідомляє одне з джерел.

Минулого тижня агентство Reuters повідомило з посиланням на свої джерела, що Nvidia і Broadcom проводять виробничі тести з Intel щодо техпроцесів 18A. Начебто AMD теж оцінює цей виробничій процес.

Але 18A був предметом суперечок у переговорах між Intel і TSMC, повідомили джерела Reuters. Під час переговорів у лютому керівники Intel заявили TSMC, що їхня передова технологія виробництва 18A перевершує 2-нанометровий техпроцес TSMC, згідно з цими джерелами.

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