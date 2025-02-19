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Український провайдер технологій для поштоматів Jetbeep придбав естонську Parcelsea

19 февраля 2025 г., 14:35
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Український провайдер технологій для поштоматів Jetbeep придбав естонського розробника Parcelsea

Український провайдер технології автономних поштоматів Jetbeep, оголосив про придбання свого партнера, Parcelsea – естонської компанії, що спеціалізується на виробництві поштоматів для приватних будинків і громад. Це придбання надає Jetbeep право на інтелектуальну власність та клієнтські контракти Parcelsea, а також залучає команду Parcelsea до складу Jetbeep для прискорення розгортання власної відкритої мережі на ринку ЄС. Крім того, це зміцнює ключове партнерство Jetbeep з Omniva.

Jetbeep розробляє технології для створення автономних поштоматів, допомагаючи клієнтам будувати власні поштомати з усіма необхідними функціями та необхідним UX. Технологія Jetbeep, що включає мікроконтролери, периферію та програмне забезпечення, забезпечує роботу поштомата, підтримуючи всі необхідні сценарії взаємодії клієнтів і кур’єрів.

«Ком’юніті локер, розроблений Parcelsea, пропонує унікальне та інноваційне дизайнерське рішення, яке балансує між зручністю для клієнта та ефективністю для перевізників. Ми віримо, що це дає нам суттєву конкурентну перевагу та наближає нас до досягнення стратегічних цілей. Крім того, ми раді стратегічному партнерству з Omniva, яке ще більше зміцнює наші позиції на ринку», – зазначив Валерій Чекалкін, співзасновник Jetbeep.

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