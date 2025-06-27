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Українці створили музику зі звуків роботи серверів та датацентру 

27 июня 2025 г., 16:38
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Команда українського датацентру GigaCenter створила музичний трек зі звуків серверів і іншого ІТ-обладнання. Таким чином вони хочуть показати важливість критичної IT-інфраструктури, яка залишається непомітною для українців, але впливає на життя кожного. Адже абсолютно усі онлайн-сервіси працюють завдяки серверам і хмарним інфраструктурам, розміщеним у датацентрах.

Почути трек можна тут

GigaCenter — один з найбільших датацентрів України. Він забезпечує стабільну роботу хмарних сервісів, електронних держпослуг, банківських застосунків та іншої інфраструктури.

Музичний трек приблизно на половину складається зі звуків роботи датацентру:  шуму серверів, сигналів обладнання, вентиляторів, промислових кондиціонерів, шелесту бахіл у коридорах та навіть голосів технічної підтримки. 

Автором проєкту став Антон Хвастунов, директор із розвитку бізнесу GigaCenter. Разом з ментором із «Культури звуку» вони трансформували технічний гул на композицію. Проєкт отримав назву “Так звучить DATA”. 

«Наша мета — нестандартним способом нагадати, наскільки важливі датацентри. Кожен лист, транзакція, повідомлення або пошук у Google проходить через датацентри. Наприклад, завдяки стабільному функціонуванню GigaCenter працюють сервіси, якими щодня користуються десятки мільйонів українців», — розповідає Антон Хвастунов.

За словами автора, він намагався зробити трек «живим», адже навіть датацентр — це частина креативної індустрії.

Окрім аудіотреку, команда випустила лімітовану версію вінілу для партнерів та клієнтів компанії, яка вже 11 років забезпечує безвідмовну роботу серверів.  

GigaCenter — один із найбільших датацентрів України. Він побудований відповідно до вимог рівня TIER III та міжнародного стандарту ТІА 942. З 2014 року GigaCenter не зупинявся ні на хвилину. 

Усередині датацентру — сотні серверних шаф, кілометри кабелів, петабайти клієнтських даних і фоновий гул машин, що ніколи не замовкає. Зокрема і  завдяки цій інфраструктурі мільйони українців щодня користуються звичними онлайн-сервісами.

 

Українці створили музику зі звуків роботи серверів та датацентру

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