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Fairphone представила шосте покоління свого модульного смартфона

27 июня 2025 г., 16:35
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Компанія Fairphone, відома своїм акцентом на екологічність та ремонтопридатність, офіційно представила свій новий смартфон – Fairphone 6. 

Як зазначається, пристрій продовжує філософію модульності, дозволяючи користувачам самостійно замінювати ключові компоненти, що сприяє його довговічності та зменшенню електронних відходів.

Fairphone 6 оснащений 6,7-дюймовим OLED-дисплеєм з адаптивною частотою оновлення 120 Гц. 

На борту пристрою чипсет Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3, що забезпечує значне підвищення продуктивності порівняно з попередніми моделями. Смартфон пропонується у конфигураціях з 8 ГБ або 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ накопичувача, з можливістю розширення за допомогою карт microSD.

Особливістю Fairphone 6 є його фотоможливості, які, за заявами компанії, було значно покращено. Модель отримала подвійну основну камеру з 50 Мп головним сенсором (та оптичною стабілізацією зображення, OIS) і 13 Мп ультраширококутним об'єктивом. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп. 

Акумулятор Fairphone 6 з ємністю 4500 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 30 Вт, причому батарея залишається змінним компонентом.

Компанія наголошує на розширеній програмній підтримці пристрою, обіцяючи до 8 років оновлень програмного забезпечення та безпеки, що значно перевищує стандартні терміни підтримки більшості Android-смартфонів. 

Fairphone 6 поставляється з попередньо встановленою операційною системою Android 15. 

Ціна Fairphone 6 стартує від 749 євро. Пристрій доступний для попереднього замовлення, а поставки очікуються наприкінці липня. Компанія підкреслює, що виробництво Fairphone 6 зосереджено на використанні перероблених матеріалів, а також на покращенні умов праці на всіх етапах ланцюга поставок.

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