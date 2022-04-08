Україна вела переговори по Starlink ще до початку війни

8 апреля 2022 г., 8:45

0

Tweet

За повідомленням Михайла Федорова, голови Мінцифри, Україна планувала під'єднатися до проєкту Starlink ще до вторгнення російських військ, про що він написав у своєму телеграм-каналі.



Спочатку планувалося провести тестування в березні 2022 р. Проте, як тільки почалися бойові дії, Starlink виступив з ініціативою негайного постачання необхідного обладнання. І перша партія потрапила до нашої країни вже у перші дні війни.



Потреба широкосмугового підключення для органів влади та критично важливої інфраструктури за відсутності наземних каналів зв'язку може бути задоволена за допомогою терміналів Starlink дуже оперативно. Час розгортання такого супутникового каналу становить трохи більше ніж 10 хвилин.



В умовах воєнного часу є багато ситуацій, де використовується StarLink. Наприклад, у містах, які вже звільнили ЗСУ, мобільні вежі отримують зв'язок та інтернет через StarLink. Він допомагає відновити роботу лікарні, енергетичної інфраструктури, державної установи тощо.



Взаємодія з українським урядом із бізнес-структурою Ілона Маска не обмежується проєктом Starlink. Як повідомив Михайло Федоров, до нашої країни також постачаються рішення щодо забезпечення енергопостачання на базі сонячних батарей, наприклад, для забезпечення роботи телекомунікаційного обладнання у польових умовах.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0

Tweet