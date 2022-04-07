ДСНС спільно з мобільними операторами розгортає систему оповіщення на базі Cell broadcast

ДСНС України спільно з мобільними операторами розгортає систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast.
Як повідомляють у ДСНС, повідомлення відразу виводиться на екран телефону, поверх усіх програм або заблокованого екрана, з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.
Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях.
Абонентам Київстар найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS.
Вчасно отримана інформація рятує життя!
Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист
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