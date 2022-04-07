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ДСНС спільно з мобільними операторами розгортає систему оповіщення на базі Cell broadcast

7 апреля 2022 г., 18:10

ДСНС України спільно з мобільними операторами розгортає систему оповіщення із використанням технології Cell broadcast.

Як повідомляють у ДСНС, повідомлення відразу виводиться на екран телефону, поверх усіх програм або заблокованого екрана, з одночасним гучним попереджувальним звуковим сигналом.

Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях.

Абонентам Київстар найближчим часом почнуть надходити тестові повідомлення від DSNS.

Вчасно отримана інформація рятує життя!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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