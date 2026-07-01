1 июля 2026 г., 9:35

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Anthropic оголосила про офіційний реліз своєї нової мультимодальної моделі штучного інтелекту Claude Sonnet 5, яка позиціонується як найпотужніший та найбільш автономний інструмент середнього класу в історії розробника.

Модель здатна самостійно формувати довгострокові плани, взаємодіяти із зовнішніми інструментами, включаючи веббраузери та термінали ОС, а також виконувати комплексні завдання без залучення людини на рівні, який ще кілька місяців тому вимагав значно більших і дорожчих алгоритмів.

Головною особливістю Claude Sonnet 5 є радикальне скорочення розриву у продуктивності з флагманською та значно дорожчою моделлю компанії - Opus 4.8. Новинка демонструє суттєве покращення показників логічного мислення (reasoning), написання коду та аналітичної роботи порівняно зі своєю попередницею Sonnet 4.6. Згідно з результатами внутрішніх тестів на базах оцінки агентського пошуку BrowseComp та комп'ютерного використання OSWorld-Verified, Sonnet 5 пропонує гнучку систему налаштування рівнів зусиль (effort levels). За середніх витрат обчислювальної потужності модель забезпечує унікальну економічну ефективність, а в режимі максимального навантаження здатна повністю зрівнятися за результатами з Opus 4.8.

Нова модель уже стала доступною для користувачів усіх тарифних планів, включаючи безкоштовні Free та Pro, а також інтегрована в консоль розробника Claude Code та Claude Platform. До 31 серпня 2026 року діятиме спеціальна вступна ціна: 2 долари за мільйон вхідних токенів та 10 доларів за мільйон вихідних токенів, після чого тарифікація перейде на стандартний рівень - 3 та 15 доларів відповідно, що все одно залишається значно дешевшим за показники Opus (5/25 дол.).

Важливий акцент під час проектування Claude Sonnet 5 було зроблено на безпеці автономної роботи. Оцінка ризиків, опублікована у спеціальному звіті System Card, показала, що модель значно рідше демонструє небажану поведінку, галюцинації або угодництво (sycophancy) порівняно з Sonnet 4.6. Вона набагато краще протистоїть спробам злому через ін'єкції підказок (prompt injection) та автоматично відхиляє шкідливі запити. Розробники підкреслили, що модель навмисно не навчали деструктивним кібернетичним навичкам. Наприклад, під час спільних із Mozilla випробувань на створення програмного коду для вразливостей у браузері Firefox 147, нейромережа не змогла згенерувати жодного повноцінного робочого експлойту. Проте через загальне зростання інтелекту моделі, частковий успіх у вирішенні рутинних кіберзавдань виявився трохи вищим, ніж у минулого покоління. Через це Anthropic увімкнула в Sonnet 5 автоматичні захисні фільтри (cyber safeguards) за замовчуванням. Ці алгоритми в реальному часі блокують спроби небезпечного використання моделі у хакерських цілях, забезпечуючи надійну ізоляцію корпоративних середовищ під час масштабування АІ-агентів.

Випуск Claude Sonnet 5 від Anthropic знаменує собою початок зрілої фази в індустрії автономних АІ-агентів. Дотепер компаніям доводилося йти на компроміс: використовувати відносно дешеві та швидкі моделі середнього рівня, які часто припускалися помилок у складних логічних ланцюжках, або переплачувати величезні кошти за флагманські системи на кшталт Opus чи GPT-Ultra для виконання автономних дій у браузері чи терміналі. Створивши модель, яка за ціною середнього класу видає продуктивність флагмана завдяки масштабуванню рівня зусиль, Anthropic фактично робить автономні агентські екосистеми доступними для масового корпоративного впровадження. Це суттєво прискорить автоматизацію таких складних сфер, як технічна підтримка, фінансовий аналіз, адміністрування мереж та написання програмного забезпечення.

З погляду ринкової стратегії, гнучка цінова політика Anthropic із введенням акційних тарифів до кінця літа 2026 року є прямим ударом по позиціях конкурентів, зокрема OpenAI та сервісів від Google. Знижуючи вартість обробки токенів, компанія намагається максимально швидко переманити до себе спільноту розробників, які створюють складні надбудови над API. Крім того, розширення лімітів пропускної спроможності для платформ Chat та Claude Code стимулюватиме користувачів створювати об'ємніші запити. Це дозволить моделі утримувати великі контекстні вікна та мінімізувати деградацію коду, що раніше було головною проблемою при тривалій автономній роботі віртуальних помічників.

Окремої уваги заслуговує підхід Anthropic до кібербезпеки. Уподібнення захисних інструментів Sonnet 5 до тих, що використовуються у топових моделях Opus 4.7 та 4.8, демонструє розуміння компанією нових ризиків. Коли модель отримує прямий доступ до керування комп'ютером користувача та може самостійно клікати по екрану чи вводити команди в консоль, будь-яка успішна атака через prompt injection може призвести до витоку конфіденційних даних або зараження системи вірусами. Запровадження автоматичних бар'єрів, які в реальному часі сканують наміри моделі та блокують підозрілу активність, є критично важливим кроком для завоювання довіри з боку великого консервативного бізнесу та державних структур, для яких безпека інфраструктури є вищим пріоритетом за швидкість генерації відповідей.

Аналітики зазначають, що поява новинки суттєво загострила конкуренцію на ринку генеративних систем. На тлі релізу акції великих хмарних провайдерів та розробників корпоративного софту продемонстрували помітні коливання, оскільки інвесторська спільнота очікує масштабного перерозподілу бюджетів на розробку АІ-агентів на користь більш економічно вигідного рішення від Anthropic.

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