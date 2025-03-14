Україна отримає Direct to Cell вже в другій половині 2025 року

14 марта 2025 г., 14:35

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Mobile World Congress – найвпливовіша подія для мобільної індустрії у світі. Українську делегацію очолив Денис Поздняков, радник Міністра цифрової трансформації з питань електронних комунікацій. Було проведено серію зустрічей, щоб напрацювати нові партнерства та розвивати поточну співпрацю.

Зокрема делегація зустрілася з виробниками термінального обладнання разом з мобільними операторами. Один з результатів – коли в Україні запуститься 5G, на смартфонах не доведеться оновлювати програмне забезпечення, українці одразу користуватимуться технологією.

Обговорили зі Starlink та командами Veon і Київстар запуск супутникового зв’язку Direct to Cell. В Україні Direct to Cell запуститься одним із перших у світі вже в другій половині 2025 року. На першому етапі запрацює обмін SMS та ОТТ-повідомленнями через супутник, а далі – можливість телефонувати.

Покращення звʼязку на прикордонних територіях – напрацьовуватимемо рішення для забезпечення військових на кордоні 5G і 4G разом з провідними постачальниками обладнання.

Євроінтеграція – продовжуємо співпрацю з FIAP у межах програми Ukraine Facilities.

Участь у Mobile World Congress 2025 відбулася за підтримки проєкту EU4DigitalUA, що фінансується Європейським Союзом та впроваджено FIAP.

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