Foxconn розробляє свій АІ - FoxBrain

14 марта 2025 г., 13:35

0

Tweet

Foxconn повідомила, що Науково-дослідний інститут Hon Hai, який входить в групу, розробив першу модель великої мови на традиційному китайському (LLM) для виробництва і системи поставок.

Рішення буде запропоноване партнерам виробничого гіганта Foxconn.

Система FoxBrain оптимізована для виробництва і ланцюгів поставок і базується на відкритому вихідному коді Llama 3.1 LLM компанії Meta з 70 мільярдами параметрів. Вона буде використана для оновлення трьох основних платформ Foxconn для «розумного виробництва», «розумного електромобіля» та «розумного міста».

Модель була навчена з використанням 120 графічних процесорах Nvidia H100, обʼєднаних з допомогою Quantum-2 InfiniBand всього за чотири тижні, що підкреслює прискорення часу навчання для спеціалізованих моделей.

Зазначається, що у майбутньому FoxBrain також буде з відкритим вихідним кодом і стане загальнодоступною.

Також зазначається, що під час навчання моделі Nvidia надала підтримку за допомогою суперкомп'ютера Taipei-1 та технічних консультацій, що дозволило дослідницькому інституту Hon Hai успішно завершити попереднє навчання моделі за допомогою мікросервісів Nvidia NeMo.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS