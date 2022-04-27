Україна отримала офіційний статус в ENTSO-E

27 апреля 2022 г., 15:55

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Учора, 26 квітня, у Варшаві відбулось підписання угоди про надання НЕК «Укренерго» статусу члена-спостерігача ENTSO-E, європейської мережі операторів системи передачі електроенергії. Про це заявив Міністр енергетики України Герман Галущенко.



«Ця угода ще більше наближає Україну до повної інтеграції з європейськими енергетичними ринками і визначає наш розвиток на майбутнє. Вдячний нашим європейським партнерам і друзям за підтримку і довіру. Впевнений, що ця подія важлива не тільки для нас, але й для Європи. Членство України в ENTSO-E буде взаємовигідним, адже ми не лише будемо вивчати й впроваджувати найкращі європейські практики, а й зможемо поділитися неоціненним досвідом із забезпечення надійності роботи енергосистеми в екстремальних умовах», - наголосив Герман Галущенко.



У заході взяли участь комісар ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, президент ENTSO-E Ерве Лафайє, голова наглядової ради ENTSO-E Йоаким Ванзетта, генеральний секретар ENTSO-E Соня Твохіг, керівництво НЕК «Укренерго», польского оператора системи передачі PSE та інші.



Статус члена-спостерігача дозволить НЕК «Укренерго» приєднатись до міжнародного об’єднання європейських операторів системи передачі.



Як член-спостерігач український оператор зможе брати участь у засіданнях Регіональної Групи ENTSO-E «Континентальна Європа». Представники компанії зможуть увійти до робочих та експертних груп ENTSO-E, які займаються питаннями розвитку ринку електроенергії, балансування, допоміжних послуг, електронного обміну даними, розвитку кіберзахисту в електроенергетичному секторі, інтеграції відновлюваних джерел енергії тощо.

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