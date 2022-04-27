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Schneider Electric передасть Україні обладнання на 4 млн євро для відновлення енергопостачання

27 апреля 2022 г., 14:55
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Schneider Electric передала обладнання вартістю 4 мільйони євро для відновлення необхідного енергопостачання в Україні.

Як повідомляється, пожертвування було здійснено за підтримки Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у рамках поточних зусиль організації щодо визначення конкретних та практичних кроків, які її члени можуть зробити для підтримки гуманітарних потреб в Україні. За підтримки Міністерства енергетики України, обладнання буде використано державними та приватними компаніями, включно з ДТЕК, основним постачальником енергії в Україні, щоб допомогти відновити електроенергію для близько 1,5 мільйонів людей, які зараз не мають доступу до електропостачання.

11 березня ВЕФ скликав форум керівників компаній-партнерів, науковців, українських лідерів, зокрема, лідерів громадянського суспільства, щоб обговорити нагальні потреби країни у сфері потужностей та енергетики. Увагу у ході форуму, зокрема, було зосереджено на зусиллях щодо підтримки постачання електроенергії та тепла для громадян України.

Schneider Electric прагне зробити свій внесок у відновлення та підтримання енергопостачання для населення України. Реалізація цієї місії відбуватиметься у співпраці з ДТЕК, який має добре налагоджену мережу та досвід для надання гуманітарної допомоги по всій країні.

На додаток до пожертвування обладнання, Schneider Electric Foundation підтримує партнерську НУО «SOS Attitude» в організації табору біженців у Молдові.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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