Horizon Capital придбав в Miratech міноритарну долю

27 апреля 2022 г., 16:45

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Американська компанія прямих інвестицій Horizon Capital оголосила, що її фонд з капіталом у 200 млн. доларів Emerging Europe Growth Fund III придбав міноритарний пакет акцій Miratech, ставши її найбільшим фінансовим інвестором.



Фінансові умови угоди не розголошуються.



Повідомляється, що Horizon Capital допоможе Miratech прискорити поточну глобальну експансію надання послуг з розробки цифрових продуктів і дизайну клієнтського досвіду для відомих світових компаній.



Маючи понад 700 співробітників у 25 країнах, компанія Miratech здобула репутацію надійного партнера, виконуючи 99% проектів вчасно та в рамках бюджету. Підкреслюється, що її команди втілюють цифрову трансформацію для компаній зі списку Fortune 500, а також для швидкозростаючих компаній у сфері фінансових послуг, охорони здоров’я, технологій, управління боргом, телекомунікацій та урядових організацій.



«Я радий вітати Horizon Capital як нашого нового фінансового інвестора», – сказав Валерій Куций, генеральний директор Miratech. «Протягом останнього року ми оцінювали низку пропозицій від великих інвесторів з усього світу. Ми дуже цінуємо бачення та підхід Horizon Capital до нашого майбутнього партнерства. Зокрема їхня репутація, сильна команда, відданість принципам прозорості, корпоративного управління, сприяння реальному зростанню вартості компаній та історія успішних інвестицій спонукала до вибору Horizon Capital з-поміж усіх потенційних інвесторів. Ми з великим ентузіазмом ставимося до нашого майбутнього партнерства».



Олена Кошарна, засновник і головний виконавчий директор Horizon Capital, додала, що компанія інвестує в Miratech, щоб підтримати її амбітні плани щодо географічної експансії та подальшого зростання. «Ця компанія приєднується до нашого потужного портфелю інвестицій у швидкозростаючі технологічні компанії та експортно-орієнтовані підприємства», підсумувала вона.

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