Поставки складаних смартфонів у цьому році зростуть більш ніж на 50%, досягнувши 19,8 млн одиниць

8 июня 2023 г., 13:35

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Згідно з дослідженням TrendForce триваючий глобальний економічний спад продовжує чинити тиск на ринок смартфонів, і цього року прогнозований обсяг ринку не дотягне до 1,2 мільярда одиниць.





Одночасно з цим, розвиток як програмного, так і апаратного забезпечення нових пристроїв призупинився, змістивши фокус ринку в бік складаних смартфонів. За оцінками TrendForce, поставки складаних смартфонів досягнуть 19,8 млн одиниць у 2023 році, що свідчить про вражаючий річний темп зростання на 55% порівняно з 12,8 млн одиниць минулого року.





Відносно високі ціни були значною перешкодою для більш широкого впровадження складаних смартфонів. Однак пристрої з захмарними цінниками, подібні до Huawei X2 (понад 2 000 доларів), випущеного у 2021 році, вже не є звичним явищем, оскільки бренди та виробники модулів постійно розробляють нові технології для оптимізації витрат. Наприклад, органічні OLED-матеріали наразі становлять приблизно 23% вартості складаних панелей для смартфонів. Прогнозується, що з появою більшої кількості постачальників у цьому конкурентному середовищі ціни на них знижуватимуться. Аналогічно, ціна на шарніри - ще один важливий компонент - колись коливалася в межах 800-1200 китайських юанів, але зараз коригується в бік зниження, зменшуючи загальний ціновий тиск.





Компанія Samsung, яка першою вийшла на ринок складаних смартфонів, зберігає лідерство над іншими брендами у сфері досліджень і технологій виробництва. Подейкують, що наступне покоління Fold/Flip 5 буде представлено наприкінці липня, а на ринку з’явиться у серпні. Очікується, що новий дизайн матиме значно більший дисплей на обкладинці, що відрізнятиме його від попереднього покоління. Наразі Samsung займає близько 70% всього ринку складаних смартфонів, поставивши близько 13 мільйонів пристроїв.





Китайські бренди, такі як Huawei, OPPO, Vivo, Xiaomi та Honor, також долучилися до гонки за складані смартфони. Смартфон Huawei Pocket S, випущений у 2022 році, отримав гарний відгук на споживчому ринку завдяки привабливому дизайну та конкурентоспроможній ціні, попри те, що він оснащений процесором 4G. Минулого року частка ринку Huawei становила близько 10%, і очікується, що цього року вона наблизиться до 20%. Інші китайські бренди займають близько 3-5% ринку складаних смартфонів. Якщо їм вдасться вивести свої складні пристрої на світові ринки, очікується, що їхні обсяги продажів зростуть ще більше.





Наразі ринок зосереджений на нещодавно випущеному Google Pixel Fold, який має 7,6-дюймову OLED-панель з роздільною здатністю 2208x1840 і 5,8-дюймову OLED-панель з роздільною здатністю 2092x1080 для дисплея-обкладинки. Transition, компанія з багаторічною присутністю на африканському ринку, представила свій перший складаний смартфон Phantom V Fold на початку цього року.





Очікується, що все більше брендів наважиться на виробництво складаних смартфонів, і, за оцінками TrendForce, проникнення складаних телефонів на ринок складе близько 1,7% у 2023 році. З постійним покращенням вартості та дизайну цей показник, як очікується, перевищить 5% до 2027 року.

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