Украинским пользователям Viber становится доступна защита от звонков с неизвестных номеров

13 апреля 2021 г., 14:15

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Платформа обмена сообщениями Viber запускает инструмент для защиты от звонков мошенников. После активации функции «Защита от лишних звонков» пользователь не будет получать уведомления о звонках от неизвестных контактов. Новая функция уже доступна в последней версии платформы (Прим. ред: на данный момент актуальна 15.1) для всех пользователей с украинскими номерами мобильных телефонов.

Чтобы включить функцию защиты, необходимо войти в «Настройки», выбрать пункт «Вызовы и сообщения» и сдвинуть переключатель напротив пункта «Защита от лишних звонков». После этого пользователь не будет получать входящие видео и аудио звонки от неизвестных контактов. Однако информация об этих вызовах будет отображаться в списке чатов как «Пропущенный вызов», а также в разделе «Недавние вызовы». Так, пользователи не пропустят ничего важного и смогут перезвонить в случае необходимости. Защита от лишних звонков работает как на Android и iOS устройствах, так и в версии приложения для ПК.

Напомним, что ранее в Украине также стала доступна функция «Запросы на переписку». Благодаря ней все приглашения от незнакомых людей в сообщества и групповые чаты попадают в отдельную папку внутри приложения. Функция является одним из инструментов противодействия распространению спама и нежелательной информации.

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