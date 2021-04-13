Новый маршрутизатор TP-Link Archer AX73 поддерживает Wi-Fi 6

13 апреля 2021 г., 14:55

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По сообщению TP-Link, в Украине стартовали продажи нового маршрутизатора Archer AX73 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6 по рекомендованной розничной цене 3499 грн

Для новинки заявлена общая пропускная способность до 5400 Мбит/с. Стоит отметить, что в этой модели реализованы сразу несколько решений, которые характерны для флагманских устройств TP-Link. Речь идет о поддержке 1024-QAM, ширине канала 160 МГц, технологиях OFDMA, MU-MIMO и BSS coloring.

Аппаратная платформа включает 3-ядерный процессор с тактовой частотой 1,5 ГГц. Кроме того, Archer AX73 оснащен 6 внешними антеннами с функцией Beamforming и модулем FEM, которые помогают получить устойчивый сигнал Wi-Fi сети даже в удаленных от аппарата помещениях. А благодаря технологии 4T4R возможна беспроводная передача данных с использованием четырех потоков, что значительно увеличивает общую скорость беспроводной сети.

Пакет безопасности HomeShield на базе антивирусного ПО от компании Avira обеспечивает максимально эффективную защиту подключенных устройств для умного дома. HomeShield оптимизирован для отражения DDos-атак, защиты от вредосносных сайтов и проникновений на уровне порта. Также имеются стандартные инструменты родительского контроля. Они помогут ограничить время, которое проводят в интернете дети, и запретить им доступ к нежелательному контенту. Выполнить все необходимые настройки можно с помощью фирменного приложения Tether для ОС Android и iOS.

Двухуровневый корпус Archer AX73 примечателен не только необычным для TP-Link дизайнерским решением. Большую часть верхней панели устройства занимают вентиляционные отверстия, которые помогают улучшить теплообмен и делают маршрутизатор более надежным.

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