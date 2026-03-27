Зловмисники маскують небезпечні файли під попередження про «масштабну кібератаку»

27 марта 2026 г., 14:35

Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA попереджає про масове розповсюдження небезпечних електронних листів начебто від її імені з темою «ТЕРМІНОВО! CERT-UA: масштабна кібератака з боку РФ – негайно встановити захист».

У листах зловмисники вимагають невідкладно завантажити та встановити «для захисту» спеціалізоване програмне забезпечення та надають покрокову інструкцію. Насправді вкладений файл є шкідливим ПЗ. Наразі воно досліджується фахівцями CERT-UA.

У CERT-UA застерігають: у разі отримання таких листів не переходьте за посиланнями, не завантажуйте вкладення, не відкривайте та не запускайте файли. Тих, хто отримав такі листи, просять надіслати їх на поштову скриньку [email protected].

