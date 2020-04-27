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Software AG представила решение webMethods AppMesh

27 апреля 2020 г., 12:45
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Компания Software AG представила webMethods AppMesh, настраиваемую панель управления для микросервисов, API-интерфейсов и сервисных сетей.

Отмечается, что WebMethods AppMesh создана как расширение ведущей в отрасли платформы webMethods API Management Platform. Панель управления добавляет контекст приложения для сервисной сети и позволяет адаптировать и контролировать микросервисы, а также управлять ими как бизнес-приложениями.

WebMethods AppMesh разработана для подключения к любой сервисной сети, она предоставляет организациям необходимые сведения о приложениях для более эффективного управления интеграциями на основе API. В частности, новый инструмент позволяет организациям применять бизнес-правила в отдельных приложениях, создавать для них собственные политики управления и безопасности, добавлять новые сервисы и возможности, а также выполнять маршрутизацию и координацию работы приложений с учетом контекста. При этом не требуется вносить изменения в существующие микросервисы или базовый код.

Особо подчеркивается, что одно из важнейших преимуществ нового решения webMethods AppMesh от Software AG — возможность организаций точно понимать, как работает приложение, кто и каким образом его использует. Кроме того, решение позволяет централизовать управление приложениями и упростить развертывание и масштабирование всей архитектуры. Среди ключевых особенностей продукта можно назвать следующие:

  • настраиваемая защита доступа — защита микросервисов и снижение рисков с помощью расширенных политик идентификации пользователей и обеспечения безопасности;
  • всесторонний контроль на основе политик — полное представление о действиях пользователей. Управляйте поведением своего приложения с помощью ряда политик, которые можно применять во время выполнения;
  • отслеживание и контроль трафика — регулирование трафика с помощью политик для управления нагрузкой на сервисы поставщика услуг. Ограничивайте количество вызовов сервисов в определенные промежутки времени для идентифицированных клиентов и ведите журнал трафика (всех запросов и ответов) для последующего анализа;
  • подключение к сервисной сети — приложение webMethods AppMesh предварительно интегрировано со стандартными сервисными сетями. Это приложение не влияет на поведение сервисной сети и занимает мало места, обеспечивая быстрый запуск;
  • информационная панель для контроля сервисов — отслеживание пути транзакции в сервисной сети. Узнайте, как используется ваше приложение с помощью информационной панели AppMesh с фильтром, отображающим конкретные сервисы в приложении;
  • добавление и удаление сервисов из webMethods AppMesh — автоматическое наследование политик, назначенных другим сервисам в приложении. Внедряйте новые возможности без простоев;
  • автоматическое предоставление доступа к интерфейсу API — приложение webMethods AppMesh делает сигнатуру API доступной для каждого сервиса сети, что позволяет повторно использовать ее в общем ландшафте. Кроме того, теперь API-интерфейсы можно настраивать с помощью комплексной платформы управления их жизненным циклом.

«По мере масштабирования компаний их ИТ-среда и экосистемы становятся все более сложными, — заявил д-р Штефан Зигг, директор по продуктам Software AG. — Сервисная сеть создавалась для решения задач сетевого уровня, таких как обнаружение сервисов, обеспечение возможности подключения и безопасности. Поэтому она не ориентирована на приложения и задачи бизнеса. Но продукт webMethods AppMesh связал все возможности воедино, чтобы сделать решения понятными и полезными для владельцев приложений и поставщиков API-интерфейсов. В свою очередь организации смогут быстрее создавать новые приложения и сокращать время их вывода на рынок».


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