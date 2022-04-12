SoftServe відкриє офіс в Румунії

12 апреля 2022 г., 15:18

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SoftServe, одна з найбільших глобальних ІТ-компаній з українським корінням, виходить на румунський ІТ-ринок та планує відкриття офісу в Бухаресті. Рішення щодо нарощення присутності в ще одній європейській країні компанія прийняла шість місяців тому. Військові події в Україні та релокація частини команди до Румунії стали каталізатором цього процесу.



“Ми з нетерпінням чекали на старт роботи в Румунії та можливість підтримувати там наших клієнтів. Румунія - країна, яка входить до топ-20 країн з найкращими програмістами. Вихід на цей ринок талантів був нашим стратегічним рішенням, зумовленим також і високим попитом на наші послуги. Після місяців дослідження ринку, бюрократичних процедур та формування команди, нарешті можемо про це офіційно оголосити”, - коментує Володимир Семенишин, President EMEA, SoftServe.



Станом на сьогодні в Румунії в SoftServe відкриті 80 вакансій, серед яких найактуальніші напрямки - WebUI, DevOps, Ruby, Python, .NET та інші. Вакансії - дистанційні, проте, облаштування фізичного офісного простору в столиці Румунії в процесі, відкриття очікується незабаром.



Загалом, компанія планує найняти 350+ працівників в Румунії до кінця 2022 року, а також активно розвивати місцеву ІТ-спільноту через співпрацю з університетами та студентами. До 2025 року в планах SoftServe - 800+ розробників.



З початком війни Румунія стала одним з релокаційних хабів, куди переїхала частина працівників компанії. Більшість - планують повернутися до України при першій можливості. Румунські колеги надали значну організаційну підтримку співробітникам SoftServe у цей складний час.



Нагадаємо, з початку цього року, SoftServe також відкрив розробницькі центри у Мексиці та Колумбії. До кінця року з’явиться ще один центр в Латинській Америці - в Чилі. Щодо Європи, то з 2014 року компанія активно росте в Польщі та Болгарії. В цих країнах у SoftServe - 8 офісів та 1700+ працівників сукупно.



“Станом на сьогодні, ми продовжуємо зовнішній найм у західних регіонах України, хоча більшість вакансій компанії, з огляду на ситуацію, наразі відкриті у закордонних розробницьких центрах компанії. - продовжує Володимир Семенишин. - Розраховуємо, що після стабілізації ситуації в країні, український ІТ-ринок не лише повернеться до попередньої динаміки росту, але й пришвидшить її. Наші закордонні клієнти висловлюють неймовірну підтримку Україні, ми продовжуємо працювати українськими командами з глобальним бізнесом і це буде нашим пріоритетом і надалі”.

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