UCloud підтвердив статус партнера Microsoft 

16 апреля 2021 г., 16:44

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Щорічно компанія Microsoft проводить переатестацію своїх партнерів та актуалізує їх компетенції. Для того, щоб підтвердити рівень знань та компетенцій, що засвідчує сертифікат партнерства, співробітники компанії повинні здати низку екзаменів за профільними темами та актуалізувати свої знання.

UCloud щорічно проходить процедуру атестації і рік від року розширює список компетенцій та сертифікацій співробітників. Наразі UCloud має статус срібного партнера та продемонстрував свою компетентність у наступних областях:

• DevOps

• Application Development

• Cloud Productivity

• Cloud Platform

• Datacenter

• Application Integration

• Small and Midmarket Cloud Solutions

Всі компетенції хмарного провайдера засвідчені на офіційному сайті Microsoft та підтверджені листом Microsoft, що є на сайті UCloud.

Сертифікація Microsoft для клієнтів UCloud – це впевненість, що:

• Технічні спеціалісти мають міцну базу навичок для реалізації надскладних проектів та обізнані в новинках Microsoft, які можна використати для оптимізації проектів.

• Всі оновлення та патчі будуть стояти в строк та правильно.

• Менеджери проектів не будуть пропонувати рішення, що вже морально застарілі, а побудують проект за сучасними стандартами.

• Рішення, що будуть використовуватись в проектах клієнтів – новинки світового рівня.



«Місія UCloud - допомога бізнесу на шляху цифрової трансформації та оптимізації бізнесу для досягнення нових горизонтів розвитку. І без оновлення знань спеціалістів та підтвердження компетенцій від партнерів трансформація клієнтів була б неможливою.», - коментує Данило Бєлов, директор з розвитку бізнесу UCloud.



Бренд UCloud був заснований 2011 року командою сертифікованих фахівців, що мають унікальну експертизу на ринку телеком та хмарних сервісів. UCloud сьогодні - це сучасний хмарний оператор, обладнання якого розміщено як в Україні (ЦОД BeMobile, Київ, Україна), так і за кордоном (ЦОД Atman, Варшава, Польща та Newtelco, Франкфурт, Німеччина). Маючи в арсеналі устаткування різних типів, UCloud сміливо реалізовує надскладні проєкти в різних галузях. Партнерські програми зі світовими лідерами галузей (Microsoft, Veeam, Cisco, Citrix та іншими), дозволяє нестандартно реалізовувати звичні проєкти задля досягнення найбільшої еффективності для клієнта.

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!