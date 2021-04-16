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Lenovo представила ThinkAgile VX, 8-сокетную гиперконвергентную платформу высотой 4U

16 апреля 2021 г., 16:15
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Lenovo представила ThinkAgile VX, 8-сокетную гиперконвергентную платформу высотой 4U

Подразделение компании Lenovo Infrastructure Solution Group продолжает расширять возможности платформ для гиперконвергентной инфраструктуры и сервисов.

Как отмечается, многолетнее сотрудничество Lenovo и VМware дает возможность предоставлять заказчикам современные решения для создания цифровой основы и ускорения перехода в облако —  с помощью единой простой в управлении гиперконвергентной платформы.

Для клиентов, которые работают с чрезвычайно большими массивами данных, Lenovo представляет первую и единственную на рынке 8-сокетную гиперконвергентную платформу высотой 4U — ThinkAgile VX, которая сертифицирована для SAP HANA и построена на базе программного обеспечения VMware vSAN. Решение позволяет клиентам управлять большими базами данных SAP HANA параллельно с другими рабочими нагрузками на полностью виртуализированной платформе.

Усовершенствованная 8-сокетная ThinkAgile VX7820 с увеличенным в два раза количеством процессоров и NVMe дисками ускоряет загрузку до 5 раз, что дает возможность увеличения размера и количества виртуальных машин, на которых выполняются рабочие нагрузки SAP. Обновление позволяет развертывать более крупные виртуальные базы данных SAP HANA, что способствует более быстрому генерированию аналитических данных и принятию решений.

Lenovo уделяет особое внимание оптимизации управления всеми решениями ThinkAgile VX для гиперконвергентной инфраструктуры. Новые преимущества для заказчиков включают в себя ускоренное развертывание нового кластера VX —  на 75 % быстрее — менее чем за 4 часа вместо 16. Это достигается с помощью специализированного установщика. Кроме того, в решение теперь входит инструмент для мониторинга и оперативной аналитики на базе VMware vRealize Operations для упреждающего анализа состояния кластера с удобной системой оповещений для более легкого сопоставления виртуального и физического оборудования с визуализацией в VMware vCenter. Управление жизненным циклом существенно упрощенно благодаря интеграции с vSphere Lifecycle Manager (vLCM), выполнять обновления программного обеспечения VMware и микропрограммного обеспечения Lenovo ThinkAgile VX возможно с помощью одного инструмента.

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