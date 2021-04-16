 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 14 (1261)

04.04 - 11.04

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Microsoft остается излюбленным брендом организаторов фишинговых атак

16 апреля 2021 г., 16:45
0 
 

Исследователи Check Point Research представили отчет за первый квартал о брендах, которые чаще всего использовались в фишинговых атаках. В таких атаках злоумышленники, пытаясь втереться в доверие к пользователям, имитируют официальный сайт известной компании, используя доменное имя, URL-адрес и дизайн, аналогичные оригинальным.

Жертвы могут получить ссылку на поддельную страницу по электронной почте или SMS. Также они могут быть перенаправлены на фишинговый сайт во время просмотра страниц в сети или из вредоносного мобильного приложения. Фейковые сайты часто содержат форму, предназначенную для кражи учетных или платежных данных, а также другой личной информации.

Как и ранее, чаще всего мошенники использовали бренд Microsoft – 39% всех попыток фишинга с упоминанием известных компаний были связаны с этим технологическим гигантом (немного меньше, чем в четвертом квартале – тогда этот показатель составил 43%). Таким образом, киберпреступники все еще нацелены на работающих удаленно. В целом представители отрасли высоких технологий преобладают в рейтинге.

Второе место сохраняет компания DHL (18% всех попыток) – хакеры продолжают эксплуатировать растущий спрос на покупки в Сети.

На третьей позиции банковская сфера в лице Wells Fargo и Chase потеснила розничную торговлю. То есть мошенники используют рост цифровых платежей, зависимость от онлайн-банкинга, покупок в сети и доставки на дом.

В связи с этим специалисты неустанно призывают пользователей быть предельно аккуратными и внимательными при передаче личных и учетных данных и дважды думать, прежде чем открывать вложения электронной почты или ссылки.

Топ брендов, которые чаще всего использовали злоумышленники: Microsoft (39% всех попыток фишинговых атак с использованием названий брендов в мире), DHL (18%), Google (9%), Roblox (6%), Amazon (5%), Wells Fargo (4%), Chase (2%), LinkedIn (2%), Apple (2%), Dropbox (2%).

Microsoft остается излюбленным брендом организаторов фишинговых атак

Замовлення хмари в декілька кліків. UCloud запустив хмарний чат бот!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  