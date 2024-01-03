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У смартфонах Samsung нового покоління з'явиться переклад мови в реальному часі

3 января 2024 г., 11:35
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За повідомленням Nikkei, у прийдешньому смартфоні Galaxy S24 від Samsung з'явиться функція перекладу мови в реальному часі на базі вбудованого процесора.

За даними японської газети, функція "AI Live Translate Call" заснована на генеративній моделі штучного інтелекту Gauss від Samsung і власних процесорах у Galaxy S24, який має бути анонсований у січні.

Перекладач у реальному часі є двостороннім і працює "майже без затримок", йдеться в повідомленні, додаючи, що він дає змогу вести розмову, навіть якщо в співрозмовника телефон без цієї функції. Уся робота з перекладу виконується локально на телефоні Samsung. Він може відображати переклади на екрані.

Не повідомляється, чи повинен переклад у телефоні підтримуватися будь-якими періодичними хмарними сервісами, наприклад, завантаженням додаткових або спеціалізованих словників.

Спочатку функція буде підтримувати переклад між англійською та іспанською, двома найпоширенішими мовами у світі, потім додадуться корейська та японська, а потім відбудеться ширше поширення.

Досі подібні функції, підтримувані на ПК або телефонах, вимагали перекладу за допомогою хмарних програмних додатків, і, як правило, вони супроводжувалися занадто великою затримкою, щоб забезпечити вільне спілкування.

Nikkei повідомляє, що Samsung продемонструвала можливості AI-перекладача на заході для розробників у листопаді.

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