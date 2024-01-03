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В Україні зафіксовано профіцит електроенергії

3 января 2024 г., 10:35

Міненерго повідомило, що 2 січня в енергосистемі України зафіксовано профіцит електроенергії, надлишки екстрено передавалися сусідній Польщі (з 12:00 до 16:00). Загальний обсяг склав 1200 МВт*год. Також минулої доби протягом години зменшувалось навантаження об'єктів ВДЕ.

В аварійний короткостроковий ремонт виведено корпус на блоці ТЕС. Водночас в роботу підключено блок ТЕС.

Станом на 9:00 в резерві 8 одиниць генеруючого обладнання, які можуть бути активовані у разі потреби. Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються.

У результаті обстрілу 2 січня відключалась лінія 150 кВ у Дніпропетровській області, знеструмлень споживачів не було, лінію вже включено в роботу.

Також через падіння уламків у Києві та в Київській області минулої доби були знеструмлення споживачів.

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