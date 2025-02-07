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У січні саме дронами вдалося уразити 66% підбитої ворожої техніки

7 февраля 2025 г., 8:15
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Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський повідомив, що провів нараду з розвитку безпілотних систем та РЕБ за підсумками першого місяця 2025 року.
 
«Це один із наших постійних пріоритетів, без якого неможлива перемога в сучасній технологічній війні. Напрямок, що динамічно розвивається.сПередова окреслена позиціями піхоти. Але нарощення та вміле застосування безпілотників дозволяє тримати ворога на віддалі від наших окопів та нищити його дистанційно. А значить - зберігати життя і здоров’я піхотинців», зазначив Олександр Сирський.
 
Головнокомандувач ЗСУ наголосив на потребі удосконалити взаємодію підрозділів БпС із загальновійськовими частинами. 
 
Щодо результатів діяльності бригад та батальйонів безпілотних систем, то у січні 66% російської техніки було виведено з ладу саме в результаті роботи ударних БпЛА різних типів. Загалом за звітний місяць наші дрони уразили або знищили на 7% більше цілей, ніж у грудні.
 
Найбільша частка уражень (49%) припадає на FPV-дрони. Лідери за даним напрямком - підрозділи БпС 46-ї аеромобільної, 3-ї штурмової, 80-ї десантно-штурмової бригад.
 
Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що прийняв рішення про відзначення командирів підрозділів БпС, які демонструють найкращі показники у знищенні противника.
 
«На завершальному етапі перебуває розробка Концепції застосування окремої бригади безпілотних систем СБпС ЗС України та деякі інші оргмоменти щодо розвитку Сил безпілотних систем», наголосив Олександр Сирський.

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