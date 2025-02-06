Schneider Electric в черговий раз визнана лідером сталого розвитку у рейтингу Canalys 

6 февраля 2025 г., 17:48

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Schneider Electric вдруге поспіль отримала перше місце в рейтингу Canalys «Global Sustainable Ecosystems Leadership Matrix» поряд із Lenovo, HP і Dell.

Це визнання підкреслює відданість Schneider Electric екологічним практикам та інноваціям, а також підтримку торгових партнерів у цьому процесі. За даними Canalys, постачальники, які отримали статус «чемпіонів», «найбільше зосереджені на підтримці торгових партнерів у просуванні своїх власних ініціатив в області сталого розвитку». Ключові критерії оцінки матриці включають лідерство в сфері сталого розвитку, стратегії корпоративної стійкості, прозорість даних, прогрес і трансформація, а також настрої партнерів. Schneider Electric отримала титул переможця завдяки своїй відомій і підтвердженій репутації лідера сталого розвитку, своєму каталогу ресурсів сталого розвитку, орієнтованих на партнерів, просуванню економіки замкнутого циклу та партнерським освітнім ініціативам.

Крім того, Canalys відзначила трансформаційну роботу Schneider Electric у допомозі партнерам керувати своїми цілями сталого розвитку в умовах масштабного зростання ШІ та розширення центрів обробки даних. «Те, що ми є однією з чотирьох компаній, що отримали звання чемпіона, показує, наскільки важко бути в авангарді цієї відповідальної місії, і підтверджує наше прагнення бути лідером стабільності та ефективності, - зазначив Пол Тайрер, віцепрезидент Global IT Channel, Підрозділ по роботі з ЦОД, Schneider Electric. - Хоча ми пишаємося цим досягненням, подорож до більш сталого майбутнього ніколи не закінчується. Ми продовжуватимемо вдосконалювати та переосмислювати майбутнє галузі та те, як ми можемо допомогти нашим партнерам досягти своїх цілей декарбонізації».

Цього року аналітична компанії Canalys вдруге опублікувала Global Sustainable Ecosystems Leadership Matrix. Перше видання, випущене в 2023 році, також визнало Schneider Electric чемпіоном у порівнянні з іншими компаніями галузі.

Ці відзнаки доводять, що компанія Schneider Electric давно віддана каналу та створює допоміжні ресурси. В останні роки це включало розробку інструментів оцінок та аудитів енергоспоживання для клієнтів, а також такі ініціативи, як Zeigo Activate — нове рішення SaaS (програмне забезпечення як послуга) на основі підписки для торговельних партнерів, партнерську програму mySchneider IT, Школу сталого розвитку для партнерів та конкурс Sustainability Impact Awards, що відзначає партнерів і постачальників, які дотримуються принципів сталого розвитку. Schneider Electric також пропонує інструмент Lifecycle CO2e TradeOff — перший у своєму роді інструмент для точної оцінки загального вуглецевого сліду центрів обробки даних, включаючи викиди категорії 1, 2 і 3.

«Schneider Electric в черговий раз продемонструвала відданість своїм партнерам, підтримуючи їх у розробці власних стратегій сталого розвитку та допомозі їхнім клієнтам в успішному досягненні цілей сталого розвитку. Позиція постачальника згідно Canalys Sustainable Ecosystems Leadership Matrix базується на відгуках торговельних партнерів, лідерстві в галузі сталого розвитку та оцінках аналітиків Canalys, - наголосила Ельза Найтінгейл, провідний аналітик ESG в Canalys, що зараз входить до складу Omdia. - Чемпіони довели найвищий рівень досконалості в просуванні екосистеми каналу до більш сталого майбутнього, одночасно пропагуючи власні корпоративні стратегії сталого розвитку».

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