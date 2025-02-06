Schneider Electric в черговий раз визнана лідером сталого розвитку у рейтингу Canalys 

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Це визнання підкреслює відданість Schneider Electric екологічним практикам та інноваціям, а також підтримку торгових партнерів у цьому процесі. За даними Canalys, постачальники, які отримали статус «чемпіонів», «найбільше зосереджені на підтримці торгових партнерів у просуванні своїх власних ініціатив в області сталого розвитку».
Ключові критерії оцінки матриці включають лідерство в сфері сталого розвитку, стратегії корпоративної стійкості, прозорість даних, прогрес і трансформація, а також настрої партнерів. Schneider Electric отримала титул переможця завдяки своїй відомій і підтвердженій репутації лідера сталого розвитку, своєму каталогу ресурсів сталого розвитку, орієнтованих на партнерів, просуванню економіки замкнутого циклу та партнерським освітнім ініціативам.
Крім того, Canalys відзначила трансформаційну роботу Schneider Electric у допомозі партнерам керувати своїми цілями сталого розвитку в умовах масштабного зростання ШІ та розширення центрів обробки даних.
«Те, що ми є однією з чотирьох компаній, що отримали звання чемпіона, показує, наскільки важко бути в авангарді цієї відповідальної місії, і підтверджує наше прагнення бути лідером стабільності та ефективності, - зазначив Пол Тайрер, віцепрезидент Global IT Channel, Підрозділ по роботі з ЦОД, Schneider Electric. - Хоча ми пишаємося цим досягненням, подорож до більш сталого майбутнього ніколи не закінчується. Ми продовжуватимемо вдосконалювати та переосмислювати майбутнє галузі та те, як ми можемо допомогти нашим партнерам досягти своїх цілей декарбонізації».
Цього року аналітична компанії Canalys вдруге опублікувала Global Sustainable Ecosystems Leadership Matrix. Перше видання, випущене в 2023 році, також визнало Schneider Electric чемпіоном у порівнянні з іншими компаніями галузі.
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