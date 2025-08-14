 
У рф заблокували дзвінки в Telegram та WhatsApp

14 августа 2025 г., 10:25
Як повідомляють мордорські ЗМІ, у рф офіційно оголошено про блокування дзвінків у месенджерах Telegram та WhatsApp, 

Офіційні органи пояснили своє рішення "численними зверненнями громадян" і послугу відновлять, якщо месенджери виконають вимоги російського законодавства.

У заяві роскомнадзора йдеться, що, за даними правоохоронних органів, Telegram та WhatsApp стали основними голосовими сервісами, які використовують шахраї для вимагання грошей та залучення до диверсійної і терористичної діяльності. При цьому обмеження дзвінків буде "частковим", проте деталі цього обмеження у відомстві не уточнили. Інші функції месенджерів блокувати не планують.

Рішення роскомнадзора викликало здивування, оскільки, згідно з опитуванням «центробанка" за 2024 рік, лише 15,7% шахрайських атак припадали на месенджери, тоді як телефонні дзвінки та СМС становили 45,6% випадків. В опитуванні не уточнювалося, яка частина атак у месенджерах припадала саме на дзвінки, а не на фішингові повідомлення.

