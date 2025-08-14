За минулий фінансовий рік виторг Cisco збільшився на 5% до 56,7 млрд дол.

14 августа 2025 г., 9:35

Компанія Cisco опублікувала результати четвертого кварталу та всього 2025 фінансового року, які перевершили очікування аналітиків. Загальний виторг у четвертому кварталі склав 14,7 млрд дол., що на 8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це перевищило консенсус-прогноз у 14,62 млрд дол. Незважаючи на позитивні результати, акції компанії знизилися під час розширених торгів.





Прибуток на акцію (скоригований) склав 99 центів проти очікуваних 98 центів. Чистий прибуток компанії зріс до 2,82 млрд дол. з 2,16 млрд дол. роком раніше.





За весь фінансовий 2025 рік загальний виторг досяг 56,7 млрд дол., що на 5% більше, ніж у 2024 році.





На майбутній перший квартал 2026 фінансового року Cisco прогнозує виторг у діапазоні від 14,65 млрд дол. до 14,85 млрд дол., а прибуток на акцію — від 97 до 99 центів. Прогноз на весь 2026 фінансовий рік передбачає виторг від 59 млрд дол. до 60 млрд дол. та прибуток на акцію у розмірі від 4,00 до 4,06 дол..





Найбільш значуще зростання продемонстрували ключові напрямки компанії. Виторг підрозділу Secure, Agile Networks досяг 7,63 млрд дол., збільшившись на 12% у річному вимірі. Це значно перевищило очікування аналітиків. Напрямок Security показав виторг у розмірі 1,95 млрд дол., що на 9% більше, ніж торік. Продажі підрозділу Internet for the Future склали 1,2 млрд дол. з ростом на 15%. Сегмент Observability приніс 1,02 млрд дол., тут зростання склало 13%.





Керівництво компанії підкреслює, що основою успіху є стрімке зростання попиту на рішення для AI-інфраструктури. Генеральний директор Cisco Чак Роббінс (Chuck Robbins) заявив, що замовлення, пов’язані з AI, від великих веб-компаній досягли 800 млн дол. за квартал, а за весь фінансовий рік перевищили 2 млрд дол., що вдвічі більше за початковий план. Компанія очікує, що загальний потенціал AI-інфраструктури від корпоративних клієнтів у майбутньому складе "сотні мільярдів доларів".

