Технологія Arm Neural забезпечує розробникам більш інтелектуальну, чітку та ефективну мобільну графіку

Штучний інтелект на пристроях трансформує робочі навантаження в усіх сферах, від мобільних ігор до інструментів продуктивності та інтелектуальних камер. Це стимулює попит на дивовижну графіку, високу частоту кадрів та інтелектуальні функції — без виснаження акумулятора та додаткових ускладнень. Оголошена на SIGGRAPH нейронна технологія Arm є першою в галузі, яка з 2026 року забезпечить спеціалізовані нейронні прискорювачі для графічних процесорів Arm. Це виводить продуктивність графічних процесорів для рендерингу графіки на новий рівень, забезпечуючи до 50% зменшення навантаження на графічний процесор для найінтенсивнішого мобільного контенту, починаючи з мобільних ігор. І це лише початок — доступність цієї нової технології закладає основи для того, щоб галузь могла в майбутньому запропонувати ще більше інновацій у сфері штучного інтелекту на пристроях.



Поряд з цією технологією ARM запускає перший у світі загальнодоступний комплект для розробки нейронної графіки, призначений для інтеграції рендерингу на основі штучного інтелекту в наявні робочі процеси, щоб розробники могли почати створювати вже сьогодні, за рік до появи обладнання. Вся нейронна технологія Arm буде повністю відкритою — це означає, що архітектура моделі, ваги та інструменти, необхідні студії для перенавчання моделі, будуть доступними. Серед партнерів, які на сьогодні висловили підтримку набору для розробки, — Enduring Games, Epic Games (Unreal Engine), NetEase Games, Sumo Digital, Tencent Games та Traverse Research.



Це знаменує появу нейронної графіки на мобільних пристроях з якістю, як на настільних комп'ютерах, що є важливою віхою для розробників ігор, які перебувають на передовій переходу до AI на пристроях. Але нейронна технологія Arm стосується не тільки ігор — вона матиме вплив на такі додатки, як нейронні робочі навантаження камери, надаючи розробникам інструменти для втілення графіки в життя, на пристроях і в масштабі, у випадках використання, що варіюються від масштабування до трасування.



Розробники вже можуть розпочати роботу з набором інструментів для розробки нейронної графіки, що дасть їм перевагу в інтеграції графіки на базі штучного інтелекту ще до випуску апаратного забезпечення. Набір, створений з урахуванням потреб мобільних ігор, містить усе необхідне для інтеграції та налаштування візуальних ефектів на базі штучного інтелекту, зокрема:



- Плагін Unreal Engine

- Емуляція Vulkan на базі ПК

- Оновлені інструменти профілювання

- Повністю відкриті моделі, доступні через GitHub і Hugging Face

- Розширення Arm ML для Vulkan



Відкриті розширення Arm ML для Vulkan дозволяють розробникам безпосередньо інтегрувати штучний інтелект у звичні конвеєри рендерингу. Традиційний Vulkan підтримує графічні та обчислювальні конвеєри, а розширення Arm додають третій: конвеєр Graph, розроблений спеціально для нейронного мережевого виведення. Все це значно спрощує інтеграцію штучного інтелекту в мобільний рендеринг як невіддільну частину графічного конвеєра.



Використовуючи всі компоненти набору для розробки, Arm Neural Super Sampling (NSS) — графічний движок для підвищення роздільної здатності на базі штучного інтелекту. Він базується на фундаменті, закладеному Arm Accuracy Super Resolution (ASR), який вже використовується студіями, що розробляють ігри, включаючи Fortnite та Infinity Nikki.



NSS забезпечує можливість масштабування з роздільної здатності 540p до 1080p внаслідок 4 мс на кадр, забезпечуючи при цьому майже нативну якість. Розробники можуть заощадити до 50% навантаження на графічний процесор у порівнянні з рендерингом повного кадру за допомогою традиційних методів і або зберегти цю економію для зменшення загального енергоспоживання своєї гри, або витратити її на забезпечення вищої частоти кадрів або підвищення якості візуальних ефектів. За допомогою NSS розробники можуть використовувати штучний інтелект для збереження деталей поверхні, освітлення та чіткості руху, що дає їм можливість гнучко балансувати між візуальною точністю та енергоефективністю залежно від потреб їхньої гри.



Зазначено, у 2026 році ARM планує розширити свій план розвитку нейронних технологій за допомогою Neural Frame Rate Upscaling, який використовує штучний інтелект для подвоєння частоти кадрів без подвоєння навантаження на рендеринг, та Neural Super Sampling and Denoising, який застосовує штучний інтелект для забезпечення трасування у реальному часі на мобільних пристроях з меншою кількістю променів на піксель. Обидві технології будуть доступні раніше, ніж відповідне обладнання.



Завдяки цим новим розробкам ARM забезпечує нейронну графіку, яка є відкритою, доступною та оптимізованою для реальної продуктивності. Надаючи розробникам уніфіковану відкриту платформу, ARM спрощує впровадження штучного інтелекту в усьому спектрі можливостей пристроїв, побудованих на базі Arm.



«Enduring Games і Arm поділяють бачення щодо надання розробникам більшого контролю, продуктивності та якості контенту — незалежно від пристрою. Neural Graphics Development Kit від Arm — це спеціально розроблена платформа для майбутнього мобільних ігор, яка надає розробникам нові захопливі можливості для дослідження робочих процесів, покращених за допомогою штучного інтелекту, та створення більш насичених і захопливих вражень для гравців у всьому світі», сказав Адам Крейтон (Adam Creighton), засновник і генеральний директор Enduring Games.

