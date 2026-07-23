Міноборони допустило до експлуатації розвідувально-ударний робот «Змій міні ударний» з гранатометом

23 июля 2026 г., 8:15

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Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у Збройних Силах України новий розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс «Змій міні ударний».



Комплекс призначений для виконання завдань з дистанційної розвідки, спостереження за полем бою, вогневої підтримки, а також знищення піхоти та бронетехніки противника.



Розробку здійснив український виробник із кількома роками досвіду створення робототехніки спільно з інженерами однієї з бойових бригад Сил оборони. Платформу створили з урахуванням чотирирічного досвіду повномасштабної війни та аналізу практичного застосування роботизованих систем. Дрон оснастили швидкісним колісним шасі підвищеної прохідності, безшумним електричним двигуном, а також денними й тепловізійними камерами спостереження при збереженні малих габаритів та ваги.



Основним озброєнням комплексу є бойовий модуль із автоматичним гранатометом MK19, який дозволяє вести точний вогонь із закритих позицій. Водночас конструкція платформи є універсальною та передбачає можливість встановлення інших типів піхотного озброєння. Завдяки компактним розмірам НРК можна транспортувати у кузові пікапа, цивільному причепі або багажнику мікроавтобуса без залучення спеціалізованої техніки.



Допущення нової розробки відбулося на тлі масштабування закупівель робототехніки для фронту. Агенція оборонних закупівель зауважила, що на 2026 рік вже законтрактовано понад 22 тис. наземних робототехнічних комплексів, що майже удвічі перевищує показники всього минулого року. Загалом від початку 2026 року оборонне відомство кодифікувало 72 нові НРК вітчизняного виробництва, що на 20% більше за весь 2025 рік. Наземні дрони активно застосовують на фронті: лише у червні 2026 року підрозділи Сил оборони виконали за їх допомогою понад 16,6 тис. логістичних та евакуаційних місій.

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