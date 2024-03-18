SpaceX побудує мережу супутників для розвідки США

18 марта 2024 г., 9:35

0

Tweet

Reuters пише, що SpaceX будує мережу з сотень супутників-шпигунів за засекреченим контрактом з ЦРУ. Про це агенції повідомили п'ять джерел, знайомих з програмою, що демонструє поглиблення зв'язків між космічною компанією Ілона Маска та агентствами національної безпеки.

За словами джерел, мережа будується бізнес-підрозділом SpaceX Starshield в рамках контракту на 1,8 мільярда доларів, підписаного в 2021 році з Національним розвідувальним управлінням (NRO), розвідувальним агентством, яке керує супутниками-шпигунами.

Плани показують ступінь участі SpaceX у розвідувальних і військових проєктах США та ілюструють більш глибокі інвестиції Пентагону у великі супутникові системи на низьких орбітах, спрямовані на підтримку сухопутних військ.

За словами джерел, у разі успіху ця програма значно розширить можливості американського уряду і військових швидко виявляти потенційні цілі майже в будь-якій точці земної кулі.

The Wall Street Journal повідомила ще у лютому про існування засекреченого контракту Starshield вартістю 1,8 мільярда доларів з невідомим розвідувальним агентством без деталізації цілей програми.

У повідомленні Reuters вперше розкривається, що контракт SpaceX стосується нової потужної системи з сотнями супутників. Але агенція не отримала інформацію, коли нова мережа супутників буде запущена, і не змогла встановити, які ще компанії беруть участь у програмі, маючи власні контракти.

SpaceX, найбільший у світі супутниковий оператор, не відповів на кілька запитів про коментарі щодо контракту, своєї ролі в ньому та деталей запуску супутників. Пентагон переадресував запит на коментарі до NRO і SpaceX.

У своїй заяві NRO визнало свою місію з розробки складної супутникової системи і свої партнерські відносини з іншими державними установами, компаніями, науково-дослідними інститутами та країнами, але відмовилося коментувати висновки Reuters про ступінь участі SpaceX в цій роботі.

Супутники можуть відстежувати цілі на землі і ділитися цими даними з американською розвідкою і військовими, повідомили джерела. В принципі, це дозволить уряду США швидко отримувати безперервні знімки діяльності на землі майже в будь-якій точці земної кулі, допомагаючи розвідці і військовим операціям, додали вони.

Приблизно дюжина прототипів була запущена з 2020 року, серед інших супутників на ракетах Falcon 9 компанії SpaceX, повідомили Reuters джерела.

Урядова база даних об'єктів на орбіті США показує, що кілька місій SpaceX розгорнули супутники, які ні компанія, ні уряд ніколи не визнавали. Два джерела підтвердили, що це були прототипи для мережі Starshield.

Пентагон вже є великим клієнтом SpaceX, використовуючи її ракети Falcon 9 для запуску військових вантажів у космос. Перший прототип супутника Starshield, запущений у 2020 році, був частиною окремого контракту вартістю близько 200 мільйонів доларів, який допоміг SpaceX отримати наступний контракт на 1,8 мільярда доларів, повідомиляє Reuters.

Запланована мережа Starshield є окремою від Starlink, зростаючого комерційного широкосмугового угруповання SpaceX. Останнє вже налічує близько 5500 супутників для надання майже глобального інтернету споживачам, компаніям і державним установам.

Нагадаємо, що Ілона Маск викликав розчарування серед деяких чиновників в адміністрації Байдена через його втручання в використання Starlink в Україні на полі бою з рф. Той факт, що Маск, а не американські військові, контролює Starlink у зоні бойових дій, створив напруженість у відносинах між ним та урядом США.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365