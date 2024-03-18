Прибуток Foxconn у четвертому кварталі збільшився на 33% до 1,69 млрд дол.

18 марта 2024 г., 11:45

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Як інформує Reuters, компанія Foxconn (Hon Hai Precision Industry Co) повідомила про більший, ніж очікувалося, стрибок чистого прибутку на 33% в четвертому кварталі і заявила, що також розраховує на значне зростання доходів в цьому році.

«Ми розглядаємо Hon Hai як головного бенефіціара продуктів Nvidia для серверів AI наступного покоління зі зростаючими замовленнями на збірки/стійки для цього напрямку», - написали аналітики Daiwa Capital Markets.

За їхніми словами, прибуток найбільшого в світі контрактного виробника електроніки може зрости на 13%-25% в цьому році в порівнянні з "пласким" минулим роком.

Акції Foxconn виросли на 9,5%, досягнувши 132,50 тайванських доларів, що є найвищим показником з 23 березня 2021 року.

Тайванська компанія повідомила, що чистий прибуток за жовтень-грудень зріс до 53,14 млрд тайванських доларів (1,69 млрд доларів) з 40 млрд тайванських доларів за аналогічний період попереднього року. Прибуток перевершив прогноз LSEG SmartEstimate у 43,52 млрд тайванських доларів.

У четвертому кварталі на споживчу електроніку, включаючи смартфони, припало 58% доходу Foxconn, а на хмарні та мережеві продукти, включаючи сервери, - 20%.

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