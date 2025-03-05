IBM Granite Vision вміє працювати із зображеннями

5 марта 2025 г., 11:45

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Компанія IBM Research поставила перед собою завдання створити мовну модель зору (VLM) з відкритим вихідним кодом, яка могла б аналізувати не тільки природні зображення, а й графіки, таблиці та інші візуалізації даних, що є основою корпоративних звітів.



Візуалізація даних робить складну інформацію більш доступною і навіть такою, що запам'ятовується. І хоча моделі штучного інтелекту прекрасно справляються з узагальненням сторінок тексту, вони часто упускають загальну картину, коли справа доходить до акуратних візуалізацій.



Здатність вловити важливі моменти в графіку або таблиці передбачає вміння інтерпретувати тісно переплетену лінгвістичну і графічну інформацію. Навіть мультимодальні мовні моделі, навчені як на тексті, так і на зображеннях, насилу можуть зрозуміти сенс графічних даних, які люди знаходять настільки привабливими.



Щоб усунути цю прогалину, IBM Research вирішила створити мовну модель бачення (VLM) з відкритим вихідним кодом, яка могла б аналізувати не тільки природні зображення, а й графіки, таблиці та інші візуалізації даних, які є основою корпоративних звітів. Перша версія Granite Vision, випущена під ліцензією Apache 2.0, тепер доступна на Hugging Face.



Granite Vision працює швидко і коштує недорого. Вона також конкурує з іншими невеликими VLM з відкритим вихідним кодом у вилученні інформації з таблиць, графіків і діаграм, представлених у популярних еталонах розуміння документів.

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