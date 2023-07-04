У другому кварталі «АЛЛО» відновила роботу п'яти магазинів та відкрила два нових

4 июля 2023 г., 12:25

Впродовж другого кварталу компанія «АЛЛО» відкрила два нових магазини. Крім того, відновлено роботу флагманських «АЛЛО МАХ» в Харкові й Одесі, та ще двох відремонтованих магазинів, що тимчасово не працювали у Харкові та Дніпрі. Мережа салонів електроніки «АЛЛО» на сьогодні складається з 294 шоурумів, що працюють у понад 100 українських містах.

«Ми продовжуємо розвивати мережу «АЛЛО» та відновлюємо роботу магазинів, які тимчасово не працювали чи були пошкодженими. На мапі країни з'являються також нові магазини в тих містах, де мережа не була представлена», – коментує Микола Астапов, директор із розвитку та форматів компанії «АЛЛО».

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