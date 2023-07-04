Bluesky відчуває рекордно високий трафік після «обмежень» у Twitter

4 июля 2023 г., 11:25

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CNBC пише, що конкурент Twitter, компанія Bluesky, заявила про «рекордно високий трафік» в суботу після того, як Ілон Маск, виконавчий голова і технічний директор Twitter, заявив, що сайт тимчасово обмежить кількість постів, які користувачі можуть читати.

Маск написав у твіті, що через «екстремальний рівень вилучення даних» і «маніпуляції з системою», акаунти з різним статусом будуть підпадати під різні ліміти. У суботу Маск кілька разів змінював ліміти, в якийсь момент оголосивши, що верифіковані акаунти можуть переглядати 10 000 постів на день, тоді як неперевірені акаунти - 1000, а нові неперевірені акаунти - 500. Користувачі повідомляють, що бачили повідомлення про помилку «Перевищено ліміт», коли вони переглядали відведену їм кількість дописів.

Як наслідок, люди переходять на Bluesky, новий сайт соціальних мереж, який підтримує співзасновник Twitter Джек Дорсі (Jack Dorsey). Цей сервіс все ще перебуває на стадії бета-версії та поки що є можливість реєстрації лише за запрошеннями. Оператор повідомив в суботу, що її системи зазнали «певного зниження продуктивності внаслідок рекордно високого трафіку». Платформі також довелося тимчасово призупинити реєстрацію, щоб вирішити проблеми з продуктивністю.

Bluesky відновив реєстрацію пізно ввечері в неділю.

Bluesky був спочатку інкубований в рамках Twitter ще у 2019 році, коли Дорсі все ще був генеральним директором. Додаток працює на децентралізованій мережевій технології під назвою AT Protocol, яка теоретично може стати основою для майбутніх соціальних додатків, дозволяючи людям зберігати свою ідентичність на різних платформах.

У лютому 2022 року учасники проєкту Bluesky створили компанію Bluesky Public Benefit LLC, генеральним директором якої став Джей Грабер (Jay Graber), а Дорсі - одним із членів ради засновників. У квітні минулого року компанія оголосила, що отримала 13 млн дол. фінансування, написав у Twitter «щоб забезпечити нам свободу і незалежність для початку досліджень і розробок».

Станом на кінець квітня цього року, згідно з даними на сайті, Bluesky охопив понад 50 000 користувачів. Скоріш за все зараз вже сотні тисяч підписників.

Bluesky - не єдиний новий конкурент Twitter. Децентралізований додаток для обміну повідомленнями Mastodon привернув значний інтерес у листопаді, а гігант соціальних мереж Meta раніше підтвердив CNBC, що «вивчає можливість створення окремої децентралізованої соціальної мережі для обміну текстовими оновленнями».

Можливо, Марк Цукерберг готується до запуску нового проєкту, оскільки в суботу видання The Verge повідомило, що в магазині Google Play ненадовго з’явився конкурент Twitter від Meta під назвою Threads.

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