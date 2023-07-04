Пекін обмежує експорт металів, необхідних для виробництва чипів

4 июля 2023 г., 13:35

0

Tweet

Агентство Reuters повідомляє, що обмеження Китаєм експорту деяких металів, які широко використовуються в напівпровідниках, електромобілях і високотехнологічних галузях, посилило торговельну війну зі Сполученими Штатами і потенційно може спричинити ще більші перебої в глобальних ланцюгах поставок.

Міністерство торгівлі Китаю заявило в понеділок, що з 1 серпня контролюватиме експорт восьми продуктів з галію та шести продуктів з германію з метою захисту національної безпеки, що аналітики розцінюють як відповідь на ескалацію зусиль Сполучених Штатів, спрямованих на стримування технологічного прогресу Китаю.

Деякі компанії вжили заходів для забезпечення поставок: один американський виробник напівпровідникових пластин заявив, що подає заявку на отримання дозволу на експорт, щоб запевнити інвесторів, а китайський виробник германію повідомив, що запити від покупців надходили протягом ночі, оскільки ціни різко зросли.

«Китай вдарив американські торговельні обмеження по найболючішому місцю», - сказав Пітер Аркелл (Peter Arkell), голова Глобальної гірничодобувної асоціації Китаю.

Аналітики Jeffries кажуть, що час запровадження цього заходу викликає питання про те, чи може він бути спрямований на візит до Пекіна міністра фінансів США Джанет Йеллен (Janet Yellen) цього тижня, і чи не скасує Вашингтон цю поїздку.

Деякі представники галузі заявили, що побоюються, що Китай може запровадити нові обмеження на експорт рідкоземельних металів після того, як 12 років тому обмежив їхні поставки в результаті суперечки з Японією. Рідкоземельні метали - це група металів, які використовуються в електромобілях і військовій техніці, і Китай є їх найбільшим виробником у світі.

«Галій і германій - це лише кілька другорядних металів, які є настільки важливими для ряду технологічних продуктів, і Китай є домінуючим виробником більшості з цих металів. Припускати, що інша країна може замінити Китай в короткостроковій або навіть середньостроковій перспективі - це фантазія», - наголошує Аркелл.

Китай виробляє більшу частину світового виробництва галію та германію. У 2022 році найбільшими імпортерами китайської продукції з галію були Японія, Німеччина і Нідерланди, повідомляє новинний сайт Caixin з посиланням на митні дані. Найбільшими імпортерами германію були Японія, Франція, Німеччина і США.

Американський виробник напівпровідникових пластин AXT, який має виробничі потужності в Китаї, заявив в понеділок, що його китайська дочірня компанія Tongmei подасть заявку на отримання дозволу на продовження експорту галієвих і германієвих підкладок з Китаю.

«Ми активно працюємо над отриманням необхідних дозволів і намагаємося звести до мінімуму будь-які потенційні перебої для наших клієнтів», - заявив генеральний директор AXT Морріс Янг.

Менеджер китайського виробника германію повідомив, що його компанія отримала кілька запитів від покупців з Європи, Японії та США, які сподіваються запастися продукцією до того, як експортний контроль набуде чинності. Покупці очікували, що отримання дозволів на експорт може зайняти до двох місяців.

«Ціни пропозиції на внутрішньому та експортному ринках зросли до 10 000 юанів (1380 доларів США) за кг та понад 1500 доларів за кг відповідно», - сказав він.

За його словами, хоча галузь очікувала на певний контроль за експортом цих металів, час застав її зненацька.

Деякі переробники, які мають довгострокові контракти на продаж, «стурбовані можливим стрибком цін на сировину, оскільки це підвищує їхні виробничі витрати і може призвести до збитків», - сказав він, відмовившись назвати ім’я, посилаючись на делікатність питання.

Урядовці Тайваню та Південної Кореї, однак, применшують будь-які перебої від обмежень.

Міністр економіки Тайваню Ван Мей-хуа (Wang Mei-hua) сказав, що короткостроковий вплив не буде великим, але вони звернуть увагу на те, як ситуація може розвиватися в довгостроковій перспективі.

Міністерство промисловості Південної Кореї заявило, що країна має достатні запаси галію, в той час, як існують інші джерела германію.

Акції деяких виробників металів зросли у вівторок: Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry підскочили на 10% до денної верхньої межі, а Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co - на 7%.

Акції австралійських виробників рідкоземельних металів також зросли, оскільки інвестори робили ставки на те, що можуть бути введені додаткові обмеження. Акції Lynas Rare Earths, найбільшого у світі виробника рідкоземельних елементів за межами Китаю, зросли на 4%.

Контроль з боку Китаю з’явився в той час, коли Вашингтон обмірковує нові обмеження на постачання високотехнологічних мікросхем до Китаю після низки обмежень, запроваджених останніми роками.

Очікується, що цього літа США і Нідерланди також ще більше обмежать продаж обладнання для виробництва мікросхем китайським виробникам мікросхем, що є частиною зусиль, спрямованих на запобігання використанню їхніх технологій китайськими військовими.

Востаннє Пекін зробив крок у відповідь на тиск США щодо чіпів у травні, коли заборонив деяким внутрішнім секторам купувати продукцію американського виробника мікросхем пам’яті Micron.

Аналітики Jefferies заявили, що вважають експортний контроль другим і більш масштабним контрзаходом Китаю після заборони Micron. «Ризик швидкої ескалації напруженості у відносинах між США та Китаєм досить великий, - кажуть вони. - Якщо ці дії не змінять динаміку відносин між США і Китаєм, слід очікувати посилення контролю за експортом рідкоземельних елементів».

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys