Twitter получила рекордную выручку за квартал — 1,29 млрд долл.

10 февраля 2021 г., 12:35

Компания Twitter сообщила о результатах по итогам четвертого квартала 2020 г.



Выручка достигла очередного рекорда в 1,29 млрд долл., увеличившись на 28% в годовом сравнении.



Доход от рекламы составил 1,15 млрд долл., что на 31% больше, чем в аналогичный период годом ранее.



Чистая прибыль как отмечается, выросла до 222,1 млн долл., или 27 центов на акцию. В 2019 г. за тот же период компания заработала 118,8 млн долл., или 15 центов на одну ценную бумагу.



Квартальные показатели Twitter оказались намного лучше прогнозов биржевых аналитиков.



Также сообщается, что расходы компании в прошедшем квартале увеличились на 21% до 1,04 млрд долл., увеличившись на 21% в годовом исчислении. Руководство Twitter ожидает, что затратная часть продолжит расти и в 2021 г., оценочно на 25%.



По итогам всего 2020 г. социальная сеть заработала 3,72 млрд. долл, что на 7% больше, чем годом ранее. Убытки за год составили 1,14 млрд долл.



Выручка в первом квартале 2021 г. прогнозируется на уровне около 1,04 млрд долл.

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