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Подписка на Teradata Vantage открыта на Google Cloud Marketplace

10 февраля 2021 г., 13:41
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Подписка на Teradata Vantage открыта на Google Cloud Marketplace

Компания Teradata, объявила о доступности Teradata Vantage в Google Cloud Marketplace, онлайновом магазине, который позволяет клиентам быстро развёртывать функциональные программные пакеты в Google Cloud.

Ведущая платформа гибридной многооблачной аналитики Teradata Vantage упрощает корпоративную экосистему хранения структурированных и неструктурированных данных. Благодаря этому предприятия могут экономично комбинировать и запрашивать информацию независимо от того, где она расположена — в облачном хранилище Google, Hadoop, локально и т. д. — а также интегрировать её с предпочитаемыми конвейерами данных, средствами бизнес-аналитики и визуализации по своему выбору, получая полное представление о своём бизнесе.

Пользователи Teradata Vantage в Google Cloud могут подписаться на эту платформу по частному соглашению, заключённому напрямую через Google Cloud Marketplace. Оформив подписку, клиенты могут значительно упростить процессы закупок и выставления счетов через единый канал.

Vantage в Google Cloud предоставляется как услуга, благодаря чему компании могут начинать с малого, эластично и наращивая объёмы вычислений и хранилища только по необходимости. Гибкая многоуровневая модель ценообразования позволяет им согласовывать аналитические функции и производительность с потребностями своего бизнеса. А поскольку Vantage везде использует одно и то же ПО, риски, связанные с миграцией рабочих нагрузок между локальной средой и Google Cloud, значительно снижаются.

Общие клиенты Teradata Vantage и Google Cloud также получают следующие преимущества: корпоративный уровень безопасности и соответствия требованиям аудита; шифрование данных при перемещении и хранении; гарантия доступности услуг 99,9% времени; техническое обслуживание системы и управление исправлениями; простое масштабирование вычислительных ресурсов независимо от хранилища.

Teradata Vantage через Google Cloud Marketplace уже могут приобрести клиенты датацентров Google Cloud в Северной Америке, Лондоне, Франкфурте и Сиднее. Количество регионов, где доступна эта опция, постоянно расширяется.

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