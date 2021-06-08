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PayPal, Vimeo, Shopify, Pinterest, Reddit и ряд других популярных ресурсов испытывают проблемы с доступом

8 июня 2021 г., 17:59
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PayPal, Vimeo, Shopify, Pinterest, Reddit и ряд других популярных ресурсов испытывают проблемы с доступом

Множество популярных веб-сайтов, включая Reddit, Spotify, Twitch, Stack Overflow, GitHub, gov.uk, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo, Shopify, Stripe и новостные агентства CNN, The Guardian, The New York Times, BBC и Financial Times в настоящее время сталкивается с перебоями в работе.

Как сообщает Techcrunch, ссылаясь на слова менеджера по продукту Financial Times, причиной происходящего является сбой в Fastly, популярном CDN-провайдере. Компания Fastly подтвердила, что работа ее сервисов испытывает проблемы.

Некоторые веб-сайты постепенно восстанавливают работу.

Сети доставки контента (CDN) являются ключевой частью инфраструктуры Интернета и служат для повышения производительности и доступности веб-сервисов. CDN действуют как прокси-серверы и кэшируют некоторые данные как можно ближе к конечному пользователю. Со временем в сети CDN были добавлены дополнительные функции, такие как балансировка нагрузки, защита от DDoS-атак, брандмауэры веб-приложений и другие функции безопасности. Популярные CDN - Fastly, Cloudflare, CloudFront на Amazon Web Services и Akamai.

В частности, Fastly довольно популярен среди медиа-сайтов. Компания стала публичной в 2019 году. Акции ее в настоящее время торгуются по 48,06 доллара, что на 5,21% ниже вчерашней цены закрытия.

На данный момент на сайте Fastly сообщается, что "проблема выявлена и исправлена". При этом отмечается, что пользователи могут испытывать трудности с доступом на некоторые сайты, их работа восстанавливается.

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